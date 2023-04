Con la festa del Primo Maggio parte la stagione del Parco degli artisti di Vergiano

Eventi

Rimini

26 Aprile 2023

Il parco degli Artisti.

Il Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini si appresta a inaugurare una nuova stagione di eventi che avrà inizio con la Festa del Primo Maggio, sulla scia della tradizione avviata nel 2022 con grande successo di pubblico.



Un’intera giornata di spettacoli che si estenderanno sugli oltre 20.000 mq di area verde sulle rive del Fiume Marecchia, a partire dalle 11.00 fino alle 21.00 circa, con la presenza di mercatini, buskers, cartomanti, gli aquilonisti del gruppo DLF RiminiVola, e ovviamente con tanta musica.

Tra i numerosi concerti che si alterneranno sui tre palchi attivi per l’occasione spicca senz’altro l’evento dei Queen Legend & Salvo Vinci: unica tappa in Romagna nella tournée internazionale della Tribute Band, il cui vocalist Salvo Vinci è stato scelto da Brian May e Roger Taylor come protagonista dello spettacolo dei Queen “We Will Rock You” prodotto da Barley Arts.



Il programma complessivo dei concerti (orario indicativo) prevede: h 13.00 Miscela D.O.C.; h. 13.40 Mauro Montanari (tenore); h. 14.00 Bar Mario – Ligabue Tribute Band; h. 14.30 Messalina; h. 15.00 Rusty Fingers; h. 15.30 Eleonora Elettra; h. 16.00 Filippo Malatesta; h. 16.30 Unplugged Cafè; h. 17.00 Sergio Casabianca e le Gocce; h. 17.30 Luciferos; h. 18.00 Queen Legend e, in chiusura, h. 19.30 Drunken Lullabies.

Sarà possibile pranzare e cenare nei locali del parco: Ristorante Notevolo e Chiosco Il Casotto, e usufruire dei campi sportivi presenti sull’area.



La festa è a ingresso gratuito (contributo parcheggio 2 €) e si terrà al Parco degli Artisti in Via Marecchiese 387 a Vergiano di Rimini; le informazioni di dettaglio sono reperibile alla pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini.