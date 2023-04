Boxe Santarcangelo, Salaroli vince e passa alle finali dei Campionati Italiani

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:49 - 26 Aprile 2023

Tiziano Scarpellini e Johnny Salaroli.

Si rientra dai Campionati Italiani Schoolboys e Junior di Roseto degli Abruzzi 23/25 aprile, dove lo junior peso massimo Johnny Salaroli ha vinto e passa così ai quarti finale accedendo alla fase finale dei campionati dal 18 al 21 maggio sempre a Roseto degli Abruzzi.



Prestazione molto positiva del gigante di Sala di Cesenatico che ha battuto per squalifica al secondo round il campione regionale della Lombardia Flavio Costanzo.



L'incontro parte subito forte con il pugile lombardo che attacca essendo più basso. Ma Salaroli non si è fatto mettere sotto, rispondendo colpo su colpo con una boxe più pulita con colpi diretti. Le bordate del pugile lombardo erano tirate con il guantoni aperti costringendo l'arbitro ad effettuare un richiamo ufficiale.

Al termine del primo round tutti i 5 giudici assegnavano 2 punti di vantaggio a Salaroli.

Nel secondo round i continui colpi portati in modo irregolare dal pugile lombardo facevano sì che l'arbitro, dopo altri 2 richiami ufficiali, procedesse alla squalifica del campione lombardo, decretando a favore di Salaroli la "vittoria per squalifica".



Va sottolineato che l'incontro era comunque fino a quel momento nettamente a favore del pugile romagnolo per la qualità della bella boxe espressa.



Non ce l'ha fatta invece il nostro schoolboys Cristian Sanna che ha perso negli ottavi di finale, di stretta misura, contro il campione regionale della Campania Luigi Moffa.



Incontro sempre molto equilibrato per azioni e colpi a segno, ma la le braccia più lunghe del campano e la maggior altezza hanno complicato le azioni a Sanna che seppur di poco ha perso ogni round, rimanendo comunque sempre molto attivo, dando del filo da torcere fino alla fine del match al suo avversario.



"Sono molto soddisfatto delle prestazioni di entrambi i miei ragazzi, che hanno dimostrato sul ring cuore e temperamento nell'affrontare questo loro primo campionato italiano" così il Maestro della Boxe Santarcangelo Tiziano Scarpellini.