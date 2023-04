Attualità

26 Aprile 2023

Il mercato delle criptovalute sembra essere uscito dalla fase di declino degli ultimi mesi. Come è evidente dall’attuale prezzo di Bitcoin (BTC), gli investitori sembrano aver ritrovato la fiducia in questo asset, il quale sembra muoversi con prepotenza verso nuovi massimi.



Ma quali sono le proprietà distintive che determinano il valore di BTC? Come mai questo asset continua ad attirare attenzioni?



Ecco le proprietà più importanti di Bitcoin che chiunque dovrebbe conoscere:



Affidabilità: la combinazione di tecnologie alla base del funzionamento di Bitcoin garantisce un livello di sicurezza della rete molto elevato. La blockchain rende tutte le transazioni verificabili pubblicamente e trasparenti, mentre la crittografia e l’algoritmo di consenso Proof-of-Work impediscono manipolazioni. Trasferibilità: Bitcoin può essere trasferito in modo istantaneo attraverso internet, consentendo transazioni globali senza barriere geografiche. Essendo decentralizzato e privo di intermediari, Bitcoin consente a chiunque di inviare o ricevere BTC in qualsiasi momento, senza dover chiedere autorizzazioni a terzi. Quantità limitata: Una delle proprietà più significative di Bitcoin è la sua scarsità. All'inizio della creazione della criptovaluta, il suo inventore ha imposto un limite massimo di 21 milioni di unità che non può essere modificato. Questa caratteristica rende Bitcoin un asset deflazionistico e questo è molto importante per gli investitori. La sua limitata emissione lo rende immune all'inflazione, ovvero alla svalutazione del potere d'acquisto che può invece verificarsi con le valute tradizionali. Network decentralizzato: A differenza delle valute tradizionali, BTC non è controllato da una singola autorità centrale. Al contrario, si basa su una rete peer-to-peer di utenti che scelgono di partecipare in modo volontario e rispettare le regole del network. Nessun utente ha il potere di controllare la rete, tutti hanno uguali diritti e poteri e hanno un interesse economico nel mantenimento dell'integrità della rete. FOSS: Bitcoin è un software open source gratuito (FOSS), quindi accessibile e verificabile da chiunque in qualsiasi momento. Ciò garantisce un livello di trasparenza e sicurezza enorme. Grazie a questa caratteristica, chiunque può verificare la correttezza del protocollo e la conformità delle sue regole. Immutabilità: Grazie alla tecnologia blockchain e alle regole del protocollo di Bitcoin, ogni volta che una transazione viene confermata dalla rete, diventa immutabile e non può essere modificata. Questo meccanismo garantisce la sicurezza e la protezione delle informazioni scambiate. Inoltre, la struttura della blockchain consente a tutti gli utenti di verificare ogni transazione effettuata nella storia del network, rendendole tracciabili e inconfutabili. Divisibilità: La possibilità di dividere ogni unità di BTC in otto cifre decimali rende Bitcoin uno strumento altamente flessibile, in grado di gestire transazioni di valore anche molto ridotto. Questa caratteristica apre la strada ad applicazioni e utilizzi che fino a pochi anni fa erano impensabili. Sovranità: I bitcoin conservati in autonomia non possono essere congelati o sequestrati, rendendo BTC uno strumento finanziario con una maggiore autonomia rispetto alle valute tradizionali. Il controllo dei propri assets rimane sempre in mano al proprietario.

In conclusione, Bitcoin è un asset unico che presenta delle proprietà estremamente rilevanti per gli investitori. Bisogna però ricordare che esistono altre criptovalute interessanti sul mercato che competono con Bitcoin. Inoltre, come tutti gli investimenti, è opportuno conoscere profondamente il progetto prima di investire qualsiasi somma. Ciò che sembra certo, è che Bitcoin ed il mondo delle criptovalute in generale stanno aprendo la strada a moltissime innovazioni e sentiremo parlare di queste tecnologie per lungo tempo.