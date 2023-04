Comitato per la Valmarecchia accusa il sindaco di Talamello di tradimento per non aver bloccato il polo avicolo di Maiolo

Attualità

Talamello

| 08:43 - 26 Aprile 2023

Il comune di Talamello.

Il Comitato per la Valmarecchia accusa il sindaco di Talamello, Pasquale Novelli, di tradimento per non aver adottato un ordine del giorno contro il polo avicolo di Maiolo. Il consiglio comunale di Novafeltria aveva già approvato un ordine del giorno per bloccare il progetto, e il comitato chiedeva al sindaco Novelli di fare lo stesso, ma l'argomento non è stato incluso nell'agenda della riunione. Il sindaco Novelli afferma di aver discusso con i suoi consiglieri, dicendo di voler difendere il territorio e che l'ordine del giorno verrà presentato a metà maggio. Il comitato ha raccolto quasi 80mila firme online e continua a organizzare eventi e manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento. Inoltre, ha programmato la proiezione di video-interviste, tra cui quella alla conduttrice di Report su Rai3, Giulia Innocenzi, per domani, 27 aprile, presso la Pieve di Secchiano di Novafeltria.