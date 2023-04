Chiusi due hotel a Viserba per interdittiva antimafia

Cronaca

Rimini

| 08:10 - 26 Aprile 2023

La Direzione investigativa antimafia foto di repertorio.

Due hotel a Viserba sono stati chiusi dalla Prefettura in base all'interdittiva antimafia. Il proprietario delle strutture è stato individuato come sospettato di avere legami con altri soggetti coinvolti in vicende connesse alle associazioni mafiose. Uno dei due hotel era pieno di ospiti al momento della chiusura e sono stati costretti a trasferirsi in altre strutture. La chiusura è stata notificata anche dal Comune di Rimini. L'interdittiva antimafia ha l'effetto di limitare la capacità giuridica delle società destinatarie, impedendo loro di condurre rapporti con la Pubblica amministrazione. Nel caso dei due hotel di Viserba, il provvedimento è stato motivato dalla presenza di requisiti morali venuti meno e dall'impossibilità di condurre rapporti con la Pubblica amministrazione a causa dei legami con soggetti coinvolti in vicende connesse alle associazioni mafiose. L'assessore alle Attività economiche del Comune di Rimini Juri Magrini ha dichiarato che la chiusura degli hotel è solo uno dei vari interventi per impedire la diffusione di attività gestite dalle associazioni mafiose.