Campionati regionali dell'Emilia Romagna, i risultati di Rollerverucchio

| 07:56 - 26 Aprile 2023

Gli atleti in gara.

Si è concluso lunedì il campionato regionale dell'Emilia Romagna a Riccione, con l'ultima tappa, con la gara di roller cross. Ottima prestazione degli agonisti e preagonisti della Rollerverucchio.

In mattinata il trofeo primavera ha visto riempire i podi di magliette rossonere, tra oltre 40 atleti:

Cat. Coccinelle F.

Giulia Vitiello 2° , Sofia Esposito 3°

Cat. Farfalle M.

Pietro Piva 1°

Cat. Tigri F.

Stella Piva 1°, Valentina Vitiello 2°, Chiara Possenti 4° , Alice Valloni 6°

Cat. Tigri M.

Davide Bernardi 1° , Gianluca Parisi 3° , Pietro Esposito 5°

Cat. Aquile M.

Nicolas Possenti 1°



Nel pomeriggio i ragazzi del freestyle hanno disputato i regionali di Roller Cross, accompagnati dall'allenatore Nicolas Yuki Santoni. Sei le società concorrenti con un totale di 50 atleti.

Nella cat.ragazzi f. Gaia Bernardi si aggiudica il titolo di campionessa regionale, mentre Greta Lisi ai ko riesce ad essere veloce e ad arrivare sul terzo gradino del podio.

Nella cat.allievi m. Lorenzo Semprini si aggiudica un 4° posto, mentre nella cat.juniores m. Enrico Valloni è campione regionale e Yuri Nisi lo segue con al collo una medaglia d'argento. Per la cat senior f. Alessandra Semprini è campionessa regionale Emilia Romagna 2023.



La prima disciplina del circuito, senza coni, (Slide) si è disputata il 2 aprile a Parma: Pietro Luppi si è portato a casa la medaglia d'oro nella categoria master. Medaglia di bronzo per Lorenzo Semprini (cat.allievi) e Yuri Nisi (cat.juniores), mente conquista un quarto posto Alessandra Semprini.



Il 16 aprile a Viserba si sono disputate le gare "con coni": In Speed slalom si classificano campioni regionali: Gaia Bernardi (cat. ragazzi), Aurora Piva (cat.allievi) ed Enrico Valloni (cat.juniotes); mentre è medaglia d'argento per Greta Lisi (cat. ragazzi) che termina la sua run con un ottimo tempo, al suo esordio come agonista.

Terzo posto per Yuri Nisi e per Nicolas Yuki Santoni che conquistano la medaglia di bronzo. Un buon posizionamento anche per Gaia Parisi .



In classic è medaglia d'oro per Alessandra Semprini e per Nicolas Yuki Santoni (nella cat. senior), così come per Aurora Piva e Gaia Bernardi. Queste ultime occupano il primo posto anche nella disciplina di Battle,così come Nicolas Yuki Santoni, aggiudicandosi il titolo di campioni regionali.

Ottima prestazione in battle anche per Alessandra Semprini e Gaia Parisi.

La squadra per le discipline "con coni" si aggiudica il secondo posto in classifica.



Ora i rollerverucchiesi sono tutti pronti per il campionato italiano dove ragazzi e allievi voleranno a Lamezia Terme; mentre juniores, seniores e master saranno nella vicina Riccione a dare il meglio di sé.



La squadra è composta anche da piccoli atleti promozionali che il pubblico ha visto esibirsi con simpatia e determinazione. Dopo lo slalom tra connetti, i ragazzi hanno portato a casa medaglie e tanti premi. Suddivisi per categorie di età, sul gradino più alto del podio sono saliti : Giulia Vitiello, Pietro Piva, Gianluca Parisi, Stella Piva, Nicolas Possenti e Giulia Rampoldi; sul secondo gradino Pietro Esposito, Tea Pielich, una veloce Valentina Vitiello che raggiunge un terzo posto e la piccola Sofia Esposito che con sorriso e determinazione si aggiudica un quarto posto.

Il coach Bargellini Massimo è molto orgoglioso dei suoi ragazzi, li vede di giorno in giorno migliorare e spera di vederli crescere ancora di più, trasmettendo impegno e dedizione per portare avanti questa grande passione che da trent'anni lo porta a fare questo "mestiere".