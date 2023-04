Calcio RSM, ultima chiamata per Faetano, Murata, Domagnano e Juvenes-Dogana

Sport

Repubblica San Marino

| 18:48 - 25 Aprile 2023

Novanta minuti per proseguire il cammino o dichiarare ufficialmente chiusa la propria stagione. Quattro squadre sono ad un bivio cruciale: domani sera, al termine degli incroci del Turno Preliminare (tutti in diretta su Titani.TV), si saprà chi andrà a sfidare Cosmos e La Fiorita in due dei quattro incontri che compongono i quarti di finale. Questi ultimi avranno un’andata e un ritorno. Ma domani sera no: domani si giocherà in gara secca e non ci sarà possibilità di appello. E neppure ci saranno tempi supplementari e rigori, dato che, in caso di pareggio, farà fede il posizionamento in regular season. Il Faetano, 11° e quindi ultima delle ammesse alla post season, sfida un Murata lanciato sull’onda delle cinque reti segnate al Domagnano domenica scorsa, e più in generale, sull’onda di un periodo fatto di due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre gare. Dall’altra parte – all’opposto – l’idea è quella di cancellare immediatamente il k.o. accusato con il Cosmos e di riallacciarsi a quel mini filotto – molto recente – fatto di una vittoria ed un pareggio, rispettivamente con Domagnano e Virtus. Ben quattro i precedenti stagionali. In Coppa Titano BKN301 il Murata seppe centrare una straordinaria rimonta, vincendo 4-0 la gara di ritorno degli ottavi di finale dopo aver perso quella di andata per 3-1. Molto simile il trend nei due confronti di campionato: all’andata vinse il Faetano 2-0, ma al ritorno seppe imporsi la squadra bianconera per 5-2. La resa dei conti con vista sui quarti di finale andrà in scena ad Acquaviva e sarà affidata al fischietto di Avoni.



L’altro campo impegnato sarà quello di Montecchio. Qui si troveranno di fronte Domagnano e Juvenes-Dogana, l’uno bisognoso di invertire una tendenza che lo ha visto sconfitto nelle ultime due gare, e l’altra desiderosa di dare seguito all’amplissima vittoria – condita con un paio di gol da cineteca – centrata contro il Cailungo. Per i Lupi – che hanno chiuso la regular in decima posizione alle spalle proprio della Juvenes-Dogana - c’è una defezione importante: quella del portiere titolare Colonna, espulso contro il Murata per aver fermato una chiara occasione da rete. Al suo posto giocherà Guidi. In stagione le due compagini si sono affrontate solo in campionato: pareggio (1-1) il 10 settembre e vittoria Juvenes-Dogana (3-1) il 28 gennaio. Arbitra Ucini.