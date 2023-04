Volley C, con una grande prova la Prime Cleaning espugna il Pala Lercaro di Bologna 3-0

Sport

Repubblica San Marino

25 Aprile 2023

Con una grande ed emozionante prova, la Prime Cleaning Riccione espugna il Pala Lercaro di Bologna e si aggiudica con un fantastico 3 a 0 lo scontro con il Crevavolley, che si era classificato secondo nel Girone B (dopo essere stato in testa per diverse giornate).



La partita è stata molto più tesa e combattuta di quanto non dica il risultato finale, come si può capire dalle parole del coach Botteghi: "A fine gara ero stremato come se avessimo vinto al tie break...anche perché dal punto di vista nervoso è stata una partita pesantissima, appena mollavamo un attimo, i bolognesi erano pronti a tornare a ridosso...e il primo set è stato un mix di emozioni da paura".

Il finale del primo set è stata probabilmente la chiave di volta dell'intero match: una girandola di emozioni risolte dalla battuta vincente di Mair (alla sesta palla set riccionese contro una dei bolognesi) che ha sancito il 30-28 finale.

L'efficacia al servizio è stata ancora una volta una delle skills fondamentali per Alessandri e compagni, che contro i bolognesi hanno messo a segno ben 8 aces.

A parte la battuta, il livello di gioco in generale è stato altissimo: "Credo sia stata forse la nostra migliore partita della stagione, poi contro una squadra davvero tosta e combattiva. Siamo partiti contratti, con un po' troppi errori in attacco nel primo frangente, ma poi ci siamo sciolti e abbiamo fatto vedere qualità in ogni fondamentale, anche in quelli che non vanno a tabellino e, in particolare, devo fare i complimenti ad Arca che ha fatto diverse difese spettacolari", questo il commento dell'allenatore riccionese.



Con i tre punti conquistati, la Prime Cleaning sale a quota 6 punti, distanziando di 3 lunghezze proprio Crevavolley e Corlo (che ha battuto 3-0 Reggio Emilia).



La partita



Riccione schiera capitan Alessandri al palleggio, Nascimento opposto, Mair e Arcangeli in posto 4, Campi e Tosi Brandi a presidiare il centro della rete, Cangelli libero.



Inizio di primo set non perfetto dei riccionesi che con tre errori e una murata subita, concedono le prime battute ai padroni di casa (2-5). Il gap si colma con Tosi Brandi al servizio dopo un paio di azioni lunghissime chiuse da Mair e Nascimento (9-9). L'equilibrio sembra propendere per Riccione, quando Mair chiude due diagonali strettissimi e Alessandri manda in crisi la ricezione bolognese (21-18). Riccione si presenta avanti alle fasi finali 24-22: prima Nascimento manda out il servizio (24-23), poi Alessandri invade a muro (24-24). Tosi Brandi mette giù il primo tempo, ma Arcangeli manda in rete il servizio (25-25). Errore in battuta anche per Crevavolley che poi però trasforma con Prato e sfrutta l'errore di Nascimento per creare la prima e unica palla set (26-27). A questo punto sale in cattedra Mair che prima riporta avanti i suoi con due attacchi (28-27) e poi con un difficilissimo mani out e una battuta imprendibile chiude 30-28, facendo segnare ben 13 punti individuali nel set.



Nel secondo parziale, Riccione parte forte, spinto da Campi (2 muri vincenti e un primo tempo in terra), 4-1. Il gap aumenta dopo il muro di Tosi Brandi su Castelli, che spara out il successivo attacco (14-9). I padroni di casa rosicchiano qualche punto, ma Riccione ha la prima palla set sul 24-21. Coach Botteghi manda in campo il 48enne Diego Matteucci (al suo ritorno in campo dopo quasi 8 anni) recuperato per sostituire l'infortunato Pagnoni. Per la cronaca il set si chiude con l'errore al servizio di Pellegrino (25-22).



Sin dalle prime azioni del terzo set, Riccione sembra in grado di domare il ritorno dei bolognesi: Nascimento parte forte in attacco con quattro attacchi vincenti (5-2). Il diagonale strettissimo di Mair da due segna l'eloquente 13-6. Due ace consecutivi del bolognese De Leo riducono le distanze (13-10). Riccione però ne ha palesemente di più, a partire dal servizio (ace di Alessandri per il 22-16). Arcangeli sfrutta immediatamente la prima palla set con uno schema vincente dopo una bella battuta di Campi (25-18).



Creva Volley Bologna- Prime Cleaning Riccione 0-3 (28-30/22-25/18-25)



PRIME CLEANING: Alessandri 4, Nascimento 14, Mair 16, Arcangeli 11, Tosi Brandi 6, Campi 7, Cangelli L1, Matteucci 0, Annibalini L2 ne, Pagnoni ne, Fabbri ne, Donini ne, Semprini ne, Sticchi ne.