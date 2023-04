Rimini, rivenuto il corpo senza vita del pensionato disperso in mare

Cronaca

Rimini

| 13:26 - 25 Aprile 2023

Le ricerche dell'uomo.





Si sono concluse tragicamente le ricerche di Mario Mazzotti, l'83enne riminese disperso in mare dalla serata di domenica (23 aprile). Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto questa mattina (martedì 25 aprile) dall'elicottero dell'Aeronautica militare, al largo della costa riminese. Immediatamente sono state allertate la Guardia di Finanza (reparto aeronavale) e la Capitaneria di Porto.



L'uomo, dalla spiaggia del bagno 81, era uscito in mare per pescare, intorno alle 19 di domenica, a bordo del suo moscone, simile a quello impegnati dai marinai di salvataggio, senza però rientrare a riva. I soccorritori sono entrati in azione, presenti anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, rinvenendo il moscone rovesciato, nello specchio di mare davanti al bagno 74. Le condizioni del mare non erano proibitive e la dinamica dei fatti è ancora un mistero. Mazzotti era un uomo in perfette condizioni fisiche. Il titolare del bagno 81, Luca, al Corriere di Romagna ha evidenziato: "Il moscone si è rovesciato, una cosa praticamente impossibile viste le condizioni del mare quando è uscito domenica".