Anziana investita e ferita gravemente dopo la rapina, parla il legale del 38enne indagato

| 13:13 - 25 Aprile 2023

Polizia a Le Befane ARCHIVIO.





Non ha ancora incontrato il 38enne di Caserta, già noto alle forze dell'ordine, attualmente ai Casetti e indagato in relazione alla rapina avvenuta intorno alle 12.30 di sabato (22 aprile), nel parcheggio del centro commerciale "Le Befane", vittima una 87enne: l'avvocato difensore, Giordano Fabbri Valiero, aveva inizialmente parlato di "bravata" commessa dal proprio assistito. "Sono sicuro che la vicenda possa rientrare in una bravata e certo che il ragazzo, resosi conto del suo sbaglio, collabori affinché episodi simili non si ripresentino”, aveva dichiarato, ma oggi effettua una precisazione: "Alla luce della completezza del fascicolo, che ancora non avevo consultato nella sua interezza, posso dire che i fatti appaiono molto più gravi. Non possono essere né una bravata né uno scherzo", puntualizza il legale, che aggiunge: "Per rispetto delle condizioni di salute della signora, manteniamo massimo riserbo. Si valuterà l'andamento processuale".



Domani (mercoledì 26 aprile) è in programma l'udienza di convalida del fermo per il 36enne, che potrà fornire la propria versione dei fatti. Difficilmente però saranno concessi gli arresti domiciliari. Le accuse sono rapina aggravata e lesioni personali gravissime. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, grazie alle registrazioni delle telecamere e alle testimonianze raccolte, la 87enne, originaria di Novafeltria, stava riponendo la spesa in auto, quando l'indagato le ha preso la borsetta dal carrello della spesa, per poi salire a bordo della propria vettura. È partito a tutta velocità e ha investito la signora, che ha dunque cercato di reagire alla rapina e che ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, a causa delle ferite alla testa riportate nella caduta. Le indagini sulla vicenda sono state svolte dalla Squadra Mobile della Polizia di Rimini.