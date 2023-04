Sant'Agata Feltria, una speciale camminata all'alba per sensibilizzare sui suicidi

Attualità

Sant'Agata Feltria ospiterà una speciale camminata, un evento che coinvolge 15 località di tutto il mondo per sensibilizzare sulle malattie mentali. Sabato 6 maggio il caratteristico borgo riminese sarà una delle località coinvolte da "Darkness into Light", evento organizzato dalla Pieta House, ente benefico che fornisce assistenza e supporto alle persone allo scopo di prevenire gesti estremi. Le modalità dell'evento richiamano il titolo scelto: dal buio alla luce, una metafora per le persone che si sentono pervase dal buio, ma che possono rivedere questa luce. Si parte poco prima delle 5 di mattina da piazza Garibaldi: ogni partecipante deve essere munito di torcia elettrica e indossare una t-shirt gialla. La camminata di 4-5 km attorno a Sant'Agata Feltria si concluderà all'alba, con il sorgere del sole. I rappresentanti dell'associazione presenti all'evento in Alta Valmarecchia predisporranno una videochiamata con i rappresentanti della Pieta House, dando testimonianza della riuscita della camminata.



"Questa marcia volge a sensibilizzare la causa della prevenzione del suicidio e a lottare contro la stigmatizzazione delle malattie mentali. Stigmatizzazione che fa esitare tante persone in sofferenza a cercare l'aiuto di cui avrebbero bisogno", scrivono gli organizzatori.



"Darkness into light" si è svolta per la prima volta in Irlanda, a Dublino, con 400 parteipanti. Oggi i partecipanti sono diventati circa 150.000, divisi in una quindicina di località. E quest'anno ci sarà anche Sant'Agata Feltria. "Mostreremo a coloro che soffrono che non sono soli e che anche nei momenti più bui vi è sempre una scintilla di speranza".