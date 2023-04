Il 30 aprile riapre 'Al bel fico': Pennabilli ritrova la magica osteria di Tonino Guerra

Attualità

Pennabilli

| 13:43 - 25 Aprile 2023

La rinnovata insegna del Bel fico.





Dopo tanti preparativi, si verifica un momento molto atteso dalla comunità pennese: la riapertura di uno dei locali storici dell'Alta Valmarecchia, l'osteria "Al bel fico" di Pennabilli.



L'inaugurazione è in programma domenica 30 aprile, a partire dalle 18, ospite il dj Teo Mandrelli. L'osteria "Al bel fico" nasce dalla grande creatività di Tonino Guerra, sua infatti l'iconica foglia che rappresenta il logo del locale. Ora si apre un nuovo capitolo, scritto da una coppia di imprenditori "novizi" con tanta voglia di lasciare il segno nella ricca offerta enogastronomica del territorio, ma anche di offrire alle persone un nuovo luogo di socialità e ritrovo: Riccardo Cappella e Giorgia Tomei, barman "regina" dei cocktail. L'emozione è palpabile nelle parole dei due imprenditori: "A pochi giorni dell’apertura dire emozionati è poco ed è riduttivo - evidenzia Cappella - finalmente tutte le nostre energie spese in questo periodo si concretizzano al 30 aprile, con la riapertura del mitico Bel Fico tanto acclamato". "Mi trovo davanti a un emozione veramente molto grande che a volte è difficile da gestire - aggiunge Giorgia - ma ad oggi, a un passo dall'apertura ufficiale di quella porta tanto acclamata, ho un adrenalina esagerata e in questa esperienza voglio metterci tutta me stessa.Perciò ci vediamo il 30 aprile!".