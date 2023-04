Promuovere la salute nelle scuole: anche San Giovanni fa 'rete' nel progetto

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:06 - 25 Aprile 2023







Nel pomeriggio di giovedì (20 aprile) si è riunito il tavolo di lavoro che si impegnerà a seguire il Piano Regionale della Prevenzione dell'Emilia Romagna per promuovere stili di vita salutari. Le scuole sono state infatti invitate ad aderire alla Rete regionale, che prevede l'inserimento della promozione della salute nel curriculum scolastico. L'Ausl Romagna concentrerà i propri sforzi nella creazione della rete e nel supporto alle scuole, attraverso l'intervento diretto degli operatori della sanità nelle scuole, mentre le scuole che aderiranno al processo studieranno un percorso per raggiungere l'obiettivo.



L'Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni in Marignano negli anni ha creato numerosi progetti ed esperienze legati a: buona alimentazione, mobilità sostenibile, educazione stradale, sportello psicologico, orto didattico e contrasto al bullismo. Tutti progetti da mettere ulteriormente a sistema e potenziare, proprio grazie al supporto del nuovo tavolo di lavoro dedicato alla salute.



Nello specifico, per l'Istituto Comprensivo Statale è presente la dirigente scolastica Nadia Vandi, un insegnante per ogni grado scolastico a partire dalla Scuola dell'Infanzia, genitori del Consiglio d'Istituto, rappresentante personale Ata, presidente dell'associazione dei genitori e 4 rappresentanti di quinta elementare, uno per ogni sezione della Primaria, eletti dai propri compagni di classe.



Per l'amministrazione comunale presente la vicesindaca Michela Bertuccioli che ha sottolineato il pieno sostegno e messa a servizio in tutto il percorso: "Una scuola che mette in primo piano la salute dei propri alunni e delle loro famiglie, così come quella del personale è una Scuola che non perde di vista il valore più importante; quello del benessere globale della vita delle persone".