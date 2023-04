Calcio inclusivo: i ragazzi del Samba in campo con il gruppo scout Rimini 3

Sport

Rimini

| 12:01 - 25 Aprile 2023





Pomeriggio all'insegna dell'inclusione per il Samba Rimini, che sabato (22 aprile) al campo di Don Pippo ha partecipato al torneo Noviziato Adelphos organizzato dal gruppo scout Agesci Rimini 3 (Crocifisso).

In campo squadre miste e un girone all'italiana molto avvincente e incerto tanto che per decretare i vincitori è stato necessario premiare la squadra che ha segnato più gol visto l'arrivo a pari punti. Ad avere la meglio è stata la “squadra verde” composta da Valerio Pettini, Lorenzo Quatrini, Matteo Celli, Luca Sammarini, Giuseppe Filippini, Stefano Maioli, Matteo Simonetta, Elisabetta Parma e Marta Catapano. Dopo la consegna delle medaglie, una gustosa merenda per aumentare un'amicizia non nuova. Infatti Samba Rimini ha già collaborato con il gruppo scout "Rimini 3" per il trekking organizzato da Esplora.

Queste le parole di Pietro Melfi a nome del noviziato Adelphos e di tutto il gruppo scout da cui ha preso parte il torneo: "Dopo aver conosciuto meglio Samba Rimini in una camminata e nei loro allenamenti il martedì, abbiamo constatato che sono ragazzi molto divertenti. Questo evento è stato un modo per condividere con loro, che spesso sono anche più bravi di noi, un altro bellissimo momento di sport".