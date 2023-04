Starcon 2023 a Bellaria, torna l'appuntamento con la fantascienza in riviera

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:15 - 25 Aprile 2023

Navetta e pilota - foto Branchi archivio Starcon.

Ospiti internazionali, fantascienza, scienza, giochi e tanto altro all'edizione 2023 di Starcon, la manifestazione torna al Palacongressi di Bellaria Igea Marina dal 12 al 14 maggio con un programma ricco di appuntamenti e divertimento. Ospite d'onore sarà Peter Weller, universalmente noto per aver interpretato Robocop "Parte uomo, parte macchina, tutto poliziotto" nei film del 1987 e del 1990. Nella sua lunga carriera ha partecipato a tantissime produzioni interpretando, tra l'altro, anche l'ammiraglio Marcus in "Star Trek Into darkness" e come guest star in Star Trek Enterprise. Ha lavorato con Sidney Lumet, Alan Parker, Woody Allen e altri. Ha partecipato a "24", "Dexter", "Sons of Anarchy", "Monk", "Odissey 5". E' professore di storia della Syracuse University.



Assieme a lui salirà sul palco Richard Brake, attore inglese, che ha partecipato, tra l'altro, al "Trono di spade" e "Star Wars The Mandalorian".

Direttamente da 'Ritorno al futuro' sul palco della Starcon sarà presente Ricky Dean Logan, attore inglese che ha preso parte a due dei tre film della saga.



Sarà l'artista Maurizio Manzieri, primo italiano nella storia ad essere stato nominato ad un premio Hugo, il massimo riconoscimento nel campo della fantascienza internazionale, a ricevere il "Premio Alberto Lisiero" dedicato al fondatore dello Stic Star Trek Italian Club. Manzieri lavora da oltre 25 anni come illustratore nel campo dell'editoria fantastica.



Con Angela Avino e Claude Francis Dozière, ci addentreremo nel mondo della 'moda' della fantascienza. I due artisti hanno realizzato diverse uniformi ispirandosi alla serie originale di Star Trek per il progetto Axanar, una serie Star Trek TOS (copy of original).

Torna sul palco della Starcon il giornalista scientifico Paolo Attivissimo. Nell'incontro previsto in Starcon racconterà i retroscena di alcune nuove tecniche di effetti speciali inaugurate nella serie "Star Wars The Mandalorian".



Il ricco programma della manifestazione prevede, tra l'altro, lezioni di lingua e combattimento Klingon, incontri sulla fantascienza, premiazioni, sfilata dei costumi e la Kobayashi Maru Night, il grande gioco di ruolo notturno.



La Starcon 2023 al suo interno ha diverse manifestazioni: STICCON XXXV – Convention ufficiale dello STIC-AL organizzata da STIC – Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero"; “Kronos One – I giorni dell’Onore”, la convention ufficiale di Italian Klinzha Society – Ass. Culturale; Chevron 5 – Convention ufficiale dello SG-F Stargate Fanclub Italia SG-F.



L'evento è organizzato da STIC – Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero", Ultimo Avamposto, Italian Klinzha Society, Stargate Fanclub Italia SG-F in collaborazione con Ritorno al futuro Italia; Star Wars Universe; La Bettola di Yoda; Rocca Prop; Empira Star Wars Fan Club.