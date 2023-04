Calcio giovanile, Gabicce Gradara sugli scudi con Juniores e Allievi

Sport

Rimini

| 10:51 - 25 Aprile 2023

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

Juniores e Allievi sugli scudi nel week end







JUNIORES



Sabato a Fermignano al torneo di "Vetrina del Giovane Calciatore" riservato alla categoria Juniores, il Gabicce Gradara ha disputato due incontri (50 minuti a partita) contro le formazioni inserite nel girone B: Accademia Granata Fano e Urbania Calcio. Entrambi gli incontri sono stati molto avvincenti con continui capovolgimenti di fronte.



I ragazzi di mister Gaudenzi hanno vinto il primo incontro contro l Accademia Granata Fano per 1-0 con gol al del primo tempo di Gaggi su assist di Gambini. Nel secondo match il Gabicce Gradara perde solo sul finale per 2-0. Il Gabicce Gradara accede alla fase successiva: prossimo incontro venerdì 22 aprile alle ore 18.30 contro il S.Orso Fano che è arrivato primo nel girone A.





I tabellini



GABICCE GRADARA - ACCADEMIA GRANATA FANO 1-0



GABICCE GRADARA: Francolini, Bacchini, Franca ( 41' s.t. Buccino), Della Chiara, Mouthatahhir, Magi F., Finotti, Petese (32'' p.t. Sciuto), Gaggi (32' s.t. Sarli), Magi S. (12' s.t. Bergamini), Gambini. A disposizione Semprini e Borselli. All. Gaudenzi



URBANIA - GABICCE GRADARA 2-0



GABICCE GRADARA: Francolini {26' Borselli) Bacchini, Franca, Sciuto ( 26' s.t. Buccino), Della Chiara, Mouthatahhir, Magi F., Finotti (10' s.t. Bergamini), Petese (32' p.t. Magi S.), Sarli, Gambini. A disposizione Semprini, Gaggi. All. Gaudenzi









ALLIEVI





Gabicce Gradara-Giovane Santorso 5-0







Manita del GabicceGradara al Giovane Santorso. Nel primo tempo la squadra di Iachini cerca il bersaglio senza riuscirsi e gli ospiti, a loro volta, in qualche occasione impensieriscono la porta di Nobile (palo). Al 32' bella discesa di Mboup che duetta con Sarli lanciato in porta il quale viene atterrato con una spallata davanti al portiere: per l'arbitro tutto regolare. Al 44' tiro da fuori di Guidi e bella parata del portiere, al 45' grossa occasione per Sarli da dentro l'area, il suo tiro sfiora il palo.





Parte il secondo tempo e in quattro minuti il GabicceGradara mette in cassaforte la partita. Al 14' Guidi serve Sarli in area che salta un difensore e realizza l'1-0; al 16' Terenzi mette una palla in mezzo che viene deviata da un difensore e Sarli è il più veloce ad anticipare il portiere (2-0) e infine al 18' Pataracchia serve Terenzi che dalla sinistra insacca il pallone del 3-0. Il Gabicce Gradara non si accontenta e al 23' Sarli imbecca Guidi in area e il suo tiro vale il 4-0. Al 32' azione Pataracchia-Guidi-Sarli per il 5-0 finale. .



Prossima partita sabato 29 aprile ore 18,30 Arzilla-Gabicce Gradara.





GABICCE GRADARA: Nobile (31'st Gaggi), Boccalini (1'st Terenzi), Rossi Giacomo, Sciuto, Rossi Manuel (21'pt Andruccioli), Pataracchia, Buccino, Gaudenzi (37'st Bastianelli), Sarli (37'st Esposito), Guidi (35'st Pontellini), Mboup (34'st Rossini). All.Iachini





GIOVANISSIMI CADETTI 2009



Gabicce Gradara - Muraglia 3-6





Risultato rotondo dopo un primo tempo all'insegna del Gabicce Gradara che passa in vantaggio con Fosca; subito pareggio ospite, raddoppio di Ballarini pareggio ancora del Murata e terzo goal di Luzi su piazzato. Finisce il primo tempo sul risultato di 3-2.



Secondo tempo a senso unico con netta vittoria del Muraglia.



Prossimi match: Giovanissimi 2008 giovedì 27 alle ore 17.30 a Gabicce con Senigallia. Giovanissimi Cadetti 2009 in campo domenica a Villa San Martino alle ore 9.





GABICCE GRADARA: Barbieri, Luzi, Mosconi (Rossini N.), Buscaglia, Benedetti, Ricci (Mascarucci), Fosca (Orazi), Ferraj, Gaudenzi (Foschi), Ballarini (Tucci), Falcioni. All. Mendo-Baffioni.