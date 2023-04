Basket in carrozzina B, NTS Riviera Rimini esce di scena in gara2 semifinale

Sport

| 10:34 - 25 Aprile 2023

Onore a NTS Riviera Basket Rimini che ha speso ogni risorsa possibile per riportare in parità la serie dovendo affrontare due competizioni in una: la prima contro il proprio punteggio di disabilità che, di fatto, ha impedito ogni cambio e così Giustino, Loperfido, Martinini, Storoni e Di Pietro sono restati in campo per tutti i 40 minuti guardandosi bene dal commettere il quinto fallo; la seconda: l'ottima formazione romana che porta a casa la qualificazione alla finale per la promozione in serie A.



Nel primo tempo Santa Lucia Roma ha subito preso il controllo della gara con le sue efficaci capacità offensive mentre NTS Riviera Basket Rimini cerca di contenere l'avversaria evitando i falli, ma con relativo successo tanto che i romani chiudono il primo tempo con cinque lunghezze di vantaggio (27-22).



Nel terzo quarto NTS Riviera Basket Rimini prende coraggio e con una strenua ed attenta difesa ed una lucida determinazione offensiva tiene egregiamente il campo, comprende di potercela fare, prende il controllo, irretisce l'avversaria e chiude in vantaggio 38-37.



L'inizio del quarto periodo rimane saldamente in mano riminese che mantiene il controllo del gioco e continua a produrre punti difendendo con efficacia fino a trovare il massimo vantaggio sul 39-44 a quattro minuti dalla fine quando qualcosa cambia: complici la stanchezza, la pressione difensiva romana, e due fischiate dubbie lamentate da coach Loperfido, Rimini cede, segna solo due punti e precipita sul 53 a 46 che salgono a 49 grazie alla bomba di Giustino, ma è tardi, finisce il tempo e svanisce il sogno.



Un vero peccato, NTS Riviera Basket Rimini ha giocato campionato e semifinale da grande squadra e avrebbe meritato di portare questa serie a gara3. Possiamo considerare ottimo l'accesso alla semifinale, ma l'appetito vien mangiando ed era legittimo provarci, i fatti lo dimostrano.



Finisce qui la stagione più entusiasmante della giovane carriera di NTS Riviera Basket Rimini e da domani si comincerà a progettare la nuova stagione.



Il tabellino

Santa Lucia Roma – NTS Riviera Basket Rimini 53-49



Santa Lucia Roma: Chakir (MAR) 16, Sanna 4, Nwaisi (NIG) 11, De Sousa (CPV) 14, Comandè 2, De Stefanis, Torquati 4, Sherif (ETI), Mastrangelo 2. Allenatore Ceracchi.



NTS Riviera Basket Rimini: Loperfido 20, Di Pietro 2, Martinini 4, Storoni 6, Giustino 17, Acquarelli NE, Ladson NE, Raik NE. All.re Loperfido, Vice: Bonato, Lo Vecchio.



Arbitri Pisanu e Luca



PARZIALI: 12-10, 2°quarto 27-22 (15-12), 3°quarto 37-38 (10-16), 4°quarto 53-49 (16-11)