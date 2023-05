DIRETTA TESTUALE Calcio C playoff Pontedera Rimini 2-1

Sport

Rimini

| 21:22 - 11 Maggio 2023

Playoff girone B Serie C: il Rimini di scena a Pontedera.



Pontedera - Rimini 2-1

RETI: 4' Nicastro, 10' Cioffi, 33' Santini



PONTEDERA (3-4-2-1): Siano - Marcandalli, Martinelli (46' Shiba), Espeche - Peli (88' Izzillo), Ladinetti, Catanese, Perretta - Benedetti (75' Guidi), Cioffi (69' Ianesi) - Nicastro (75' Mutton).

PANCHINA: Stancampiano, Vivoli; Somma, Bonfanti, Di Bella, Goncalves, Tripoli, Markosian; De Ioannon, Sosa.

ALLENATORE: Canzi.

AMMONITI: Nicastro, Catanese, Shiba.



RIMINI (3-5-1-1): Zaccagno - Tofanari, Gigli (72' Allievi), Panelli (63' Laverone) - Biondi, Tanasa, Sandri (63' Pasa), Tonelli (54' Delcarro), Piscitella - Gabbianelli (72' Vano) - Santini.

PANCHINA: Galeotti; Pietrangeli, Regini, Haveri; Rossetti Matteo; Rossetti Mattia, Mencagli, Rosso, Accursi.

ALLENATORE: Gaburro.

AMMONITI: Tanasa, Gaburro, Panelli, Vano.

ESPULSO: Santini.

CAMBIO DI MODULO: dal 25' 3-3-3-1, dal 73' 3-5-2, dall'88' 3-3-3.



ARBITRO: Nicolae Sfira di Pordenone

NOTE: angoli 7-8, tiri in porta 6-6, totali 14-9. Recupero 5' st.



Fischio di inizio ore 20.45



Siena penalizzato, il Rimini sale al nono posto e sfida il Pontedera nel primo turno dei playoff.



Rimini a sorpresa con il 3-5-1-1: fuori Regini e Laverone, spazio a Tofanari e Biondi, quest'ultimo esterno destro, con Piscitella esterno di sinistra. Fuori dall'undici titolare Delcarro, evidentemente non ancora al meglio dopo un problema alla caviglia, che si porta dietro dal termine della regular season.



PARTITA LA SFIDA PLAYOFF! Rimini in maglia azzurra con calzoncini e calzettoni bianchi, Pontedera in maglia granata con calzoncini e calzettoni neri.



1' Rimini aggressivo, Tanasa cerca il tiro da fuori, palla larga.



2' ZACCAGNO! Benedetti serve in profondità Cioffi, che si incunea in area e due passi chiama Zaccagno alla respinta con il piede.



4' GOL PONTEDERA. Rimessa laterale, palla lunga a sinistra per Benedetti che dimenticato da Tofanari crossa in area a mezz'altezza per Nicastro. La palla sfila accanto a Gigli e l'attaccante, ex di turno, gira imparabilmente di sinistro. Staffilata imprendibile per Zaccagno.



6' Pontedera vicino al raddoppio. Spunto di Benedetti in area, palla a Peli che crossa rasoterra dalla destra, prodigio di Zaccagno che in tuffo tocca con la punta delle dita, mandando fuori causa Perretta, arriva Catanese che calcia sull'esterno della rete. Senza la deviazione di Zaccagno, Perretta avrebbe appoggiato in rete da due passi...



8' Terzo angolo per il Rimini, batte Gabbianelli da sinistra: Gigli sul secondo palo si eleva di testa, ma la mira è imprecisa.



10' GOL PONTEDERA. Peli sulla destra serve all'indietro Ladinetti, cross rasoterra, Gigli va in anticipo su Nicastro, ma pasticcia toccando il pallone verso Cioffi, che ringrazia e gira di destro a rete. Zaccagno non può nulla.



12' Cinque angoli per il Rimini in cinque minuti, l'ultimo porta a un tiro in porta rasoterra da fuori di Sandri facilmente parato da Siano.



14' GABBIANELLI! Santini in area riceve e di sinistro controlla, l'attaccante prova a incunearsi, arriva Gabbianelli che da posizione favorevole calcia con il mancino rasoterra, Siano bravo a bloccare a terra, senza concedere agli avversari un angolo o un pericoloso tap-in.



16' Praterie sulla fascia di Piscitella, Nicastro si allarga e pennella in area, Catanese si inserisce bene, ma di testa appoggia debolmente, mettendo a lato. Zaccagno era sulla traiettoria.



18' Splendida imbucata di Sandri in area per Biondi, ma sulla palla arriva prima Siano che blocca.



21' PONTEDERA SPRECA! Peli è bravo ad accentrarsi e a chiedere il triangolo a Catanese, che lo lancia davanti a Zaccagno. L'ex Atalanta però cicca il tiro di destro, per poi tornare sulla sfera, sull'uscita del portiere, e spedire alto un pallonetto.



27' Piscitella si accentra sul destro e fa partire un cross che Santini devia in acrobazia. Conclusione velleitaria, blocca Siano.



33' GOOOOL RIMINI Gran gol di Santini! Azione partita da Panelli, che anticipa Nicastro. Poi Tonelli di destro lancia Biondi, che di destro fa sponda rasoterra per Santini. L'attaccante si allarga leggermente a destra per poi sparare, con il destro, sotto la traversa, tiro imprendibile per Siano. Da segnalare, sul lancio di Tonelli, lo splendido velo di Gabbianelli, che ha sorpreso la difesa. Da lì l'assist di Biondi e il gol di Santini.



39' SIANO DECISIVO! Tonelli fa partire un tiro cross velenoso di destro, palla sul secondo palo per Santini, anticipato dall'uscita di pugno di Siano.



39' Cioffi crossa da sinistra per Catanese, colpo di testa impreciso.



40' Gaburro ammonito per proteste, dopo un contatto tra Santini e un difensore toscano al limite dell'area. Il Rimini ha rischiato una debacle, ma dopo la mezz'ora il suo gioco ha iniziato a salire di tono.



44' Rigore negato al Rimini! Gabbianelli si era portato, su un filtrante, davanti a Marcandalli. Contatto tra i due piuttosto evidente. L'arbitro lascia proseguire. Ma il fallo era netto.



FINE PT Santini ammonito al termine della frazione per proteste



RIPARTITI!



46' Sandri ci prova di sinistro, conclusione a giro che non impensierisce Siano, che blocca sulla sua destra. Ma se Santini fosse riuscito a deviare la traiettoria...



48' Panelli blocca una pericolosa ripartenza di Peli con una trattenuta. Giallo per lui.



53' Ora meglio il Pontedera. Buona chiusura di Gigli su cross rasoterra di Nicastro. Ora Gaburro pronto a giocarsi la carta Delcarro.



55' Catanese si libera grazie a un rimpallo, si gira e calcia di destro dal limite, palla alta.



58' SANDRI! Miracoloso intervento in scivolata del regista del Rimini, che ferma Cioffi a pochi passi da Zaccagno.



65' La due squadre ora sembrano stanche. C'è anche paura di sbagliare: un errore potrebbe chiudere la partita o riaprirla definitivamente. Nel Rimini la sostituzione di Panelli sembra dovuta a un problema fisico per il difensore.



69' TRAVERSA DI TANASA! Angolo di Gabbianelli, sul primo palo Tanasa tocca in acrobazia, traversa! Nel prosieguo dell'azione Biondi spara alto di destro. Rimini anche sfortunato...il pareggio sarebbe stato meritato.



75' Partita apertissima. Può ancora succedere di tutto..Canzi toglie Nicastro.



77' MIRACOLO DI ZACCAGNO! Angolo da destra, Mutton di testa, Zaccagno si supera e respinge.



78' Delcarro guadagna una punizione invitante. Laverone alla battuta.



79' Mischia sulla punizione di Laverone, palla che finisce tra le mani di Siano. E Vano cosa fa? Prende un giallo (sacrosanto) per fallo sul portiere.



85' Altra punizione interessante per il Rimini. Santini calcia, respinge la barriera.



87' SANTINI ESPULSO. Decisione discutibile nel contatto con Marcandalli: non sembrava fallo, ma neppure simulazione. L'arbitro opta per il doppio giallo.



91' Sinistro di Mutton in area sugli sviluppi di un corner, Zaccagno è il solito muro.



92' Tre tentativi di fila da fuori area del Pontedera, dopo due respinte della difesa Guidi calcia di destro a giro, palla di poco a lato.



FINITA Il Pontedera accede al secondo turno dei playoff. Rimini eliminato.