Nuoto, prosegue a Riccione 'Sportinfiore': oltre mille atleti da tutta Italia

Sport

Riccione

| 09:18 - 25 Aprile 2023

L'assessore Simone Imola.

Lo stadio del Nuoto ancora protagonista di competizioni nazionali di alto livello. E' in corso a Riccione, fino al 25 aprile, il Campionato Nazionale di Nuoto AICS "Sportinfiore 2023", la competizione che vede 1.160 atleti provenienti da tutta Italia, con la presenza di 40 società. Le gare sono organizzate da AICS e Federazione Italiana Cronometristi, con la partecipazione di giudici FIN. Molte le squadre titolate fra cui Siena, Belluno e Riccione.

AICS conferma la scelta dello Stadio del Nuoto di Riccione da 4 anni come meta preferita da organizzatori e atleti sia come qualità della struttura e servizi offerti, sia come offerta turistica per gli atleti e le loro famiglie.



"Siamo davvero fieri di accogliere con continuità nelle strutture sportive riccionesi gli enti di promozione e le federazioni sportive di tutta Italia; ciò significa che stiamo lavorando nella direzione giusta, sia per la promozione della cultura sportiva che dell'accoglienza turistica. " dichiara l'assessore Simone Imola.