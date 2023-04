San Marino, successo per il calcio balilla solidale a favore di Centro Anch’io

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:31 - 25 Aprile 2023

Grande successo domenica in Piazza Sant’Agata della Repubblica di San Marino per il Progetto “Giocare per Donare – Calcetto Balilla Solidale” lanciato al Festival di Sanremo 2023 da Play2give e Nazionale Cantanti,. Il claim “giocare per donare”, è stato “messo in campo al fine di far diventare protagonista il pubblico che è accorso numeroso per giocare a calcetto balilla sfidando tra gli altri Moreno degli Extraliscio, Moreno il Rapper, l’influencer e conduttrice tv Barbara Francesca Ovieni, il rapper JPata, il funanbolo del Calcio IL Boss del Freestyle e tanti altri amici arrivati appositamente a San Marino per l’evento, in questa giornata di festa dedicata a sensibilizzare sull’attività della Fondazione Centro Anch’io che opera nell’accoglienza e l’ospitalità di disabili nel territorio di San Marino



L'idea del Calcio balilla solidale era nata già al Festival di Sanremo 2023 dall'intento di abbinare la musica al sociale coinvolgendo gli artisti ospiti. Il progetto, che già vantava il sostegno del Segretaria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, aveva visto un grande successo di partecipazione e soprattutto numeri oltre ogni aspettativa di visualizzazioni e follower sui social.



L’associazione Play2Give è una nuova realtà di artisti, cantanti, personaggi televisivi, influencer e social star, che hanno scelto di abbinare lo sport alla propria immagine, con la finalità di sensibilizzazione alle problematiche sociali ed alle raccolte fondi solidali destinati a realtà territoriali che in modo assolutamente trasparente lavorano a sostegno delle fragilità nelle zone dove si terranno gli eventi.





Il progetto Play2Give nasce per dare nuovi incentivi alla quarantennale storia dell’associazione Nazionale Italiana Cantanti, al fianco per questo progetto sanremese, che vanta un patrimonio unico al mondo che ha portato la NIC a superare i 100 milioni di euro di donazioni solidali.

Aggregazione, passione per lo sport, amore per la musica, sono solo alcune delle componenti che hanno dato vita ad un gruppo solido ed unito che ha scelto di condividere messaggi positivi e di finalità sociale, con l’intento di sensibilizzare alla solidarietà e di essere artefici di azioni tangibili ed importanti in favore della comunità.



Durante la giornata sul palco allestito per l’evento si sono succeduti momenti di spettacolo ed intrattenimento ed in particolare le cantanti Valentina Tioli e Felicity Lucchesi, vincitrici di numerosi contest nazionali, sono state molto apprezzate dal pubblico presente.

Momenti molto spettacolari sono stati i folli giochi con il pallone del Boss del Freestyle, il più noto funambolo del calcio italiano che ha numeri di follower da capogiro.

I ragazzi accorsi hanno potuto cantare anche assieme a JPata che ha regalato un brano di grande coinvolgimento.



Il momento culmine della giornata è stato attorno alle 16 quando si è svolta la premiazione della coppia vincitrice del torneo pomeridiano, coordinato dalla Lega Italiana Calcio Balilla (presente a San Marino coi alcuni suoi protagonisti e campioni) e alla presenza di Paolo Vallesi (Vice Presidente della Nazionale Italiana Cantanti) e di Filippo Francini (Direttore del Dipartimento Turismo della Repubblica di San Marino) è stato consegnato a Milva Ceccoli (Presidente della Fondazione C’entro Anch’io) un assegno di € 5.000 a sostegno del progetto “Chiavi di Casa”.





Media partner dell’evento è stata Radio Bruno che è stata presente in Piazza con animazioni e la giornata è stata condotta da Gigi Zini, giornalista e conduttore da sempre legato a Nazionale Cantanti.



"Con entusiasmo abbiamo portato avanti il “Calcetto balilla solidale”, che, dopo il grande successo ottenuto durante il Festival di Sanremo 2023, è tornato a San Marino a sottolineare i valori fondanti delle nostre Associazioni ovvero il dedicare un po’ del proprio tempo per gli altri a sostegno delle numerose realtà che ogni giorno rendono migliore il Mondo e sostengono chi ne ha più bisogno” - dichiarano Enrico Garnero Presidente Play2Give e Gian Luca Pecchini Dg Nazionale Cantanti -.

«Ringraziamo la Repubblica di San Marino che, con il brand Visit San Marino è partner del progetto e ci ha ospitato nella meravigliosa Piazza Sant’Agata e naturalmente il nostro sponsor tecnico Givova perché senza la loro sensibilità non avremmo potuto realizzare questo evento di solidarietà».



"Givova è orgogliosa di aver nello splendido scenario della Repubblica di San Marino. un evento importante e significativo come "Giocare per donare", lanciato con successo al Festival di Sanremo 2023. Da sempre il nostro brand, particolarmente attento e vicino al sociale, supporta iniziative benefiche con impegno e professionalità. La solidarietà, coniugata allo sport, è infatti uno dei punti fondanti dell'azienda e i numerosi eventi con la Nic e Play2Give ne sono una chiara testimonianza. Desideriamo pertanto ringraziare Il Direttore generale della NIC Gianluca Pecchini e il Presidente Play2Give Enrico Garnero, con i quali condividiamo la forza delle idee e il potere di rendere ogni evento un'occasione speciale per donare e condividere i valori fondamentali nello sport e nella vita.” Dichiarano il Presidente Givova Giovanni Acanfora e l'Amministratore Giuseppina Lodovico



"L'evento che San Marino ha ospitato lo scorso weekend ha coniugato nel modo migliore attrattività turistica, musica, spettacolo, divertimento e soprattutto solidarietà. Siamo davvero lieti di essere riusciti a ricavare una somma importante da destinare ai progetti di Centro Anch'io, ringrazio tutte le persone coinvolte nel progetto". Dichiara il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

Va anche segnalato che Givova ha donato alla Repubblica di San Marino due biliardini, che verranno devoluti alla Fondazione Centro Anch'io e al reparto Pediatria dell'Ospedale di Stato di San Marino.