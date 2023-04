Pole Dance, Claudia Dipilato: in una settimana argento e oro

Sport

Rimini

| 07:58 - 25 Aprile 2023

Claudia Dipilato.

Dopo un periodo di stop durato circa un anno, la poler riminese Claudia Dipilato è tornata alle competizioni ma con qualche cambiamento. Infatti, la due volte campionessa del mondo Master 40 di Pole Sport POSA (Pole Sports & Arts World Federation) è rientrata in due competizioni di Artistic Pole: i campionati nazionali organizzati a Roma da Pole Sport Italia – Ipsf (International Pole Sport Federation) il 15 e 16 aprile e il Soul on Pole dello Csen (Centro sportivo educativo nazionale) tenutosi a Legnano dal 20 al 23 aprile. “In questo momento preferisco dedicarmi a competizioni che prevedano un lato artistico più accentuato e non comprendano esercizi obbligatori durante la routine: adesso come adesso li vivo come una costrizione”. – Ha spiegato la campionessa riminese.





Claudia non ha comunque smarrito il talento in questo periodo di assenza dai concorsi. Si è presentata in gara con un brano dedicato ai fiori, alla Calla in particolare, con l’idea di trasmettere il messaggio che senza questi, così piccoli e delicati, non esisterebbe la vita. La sua performance è stata apprezzata sia a Roma che a Legnano. “Non avevo mai gareggiato in ambito Ipsf – racconta Claudia. – Aver chiuso al secondo posto conquistando la convocazione per i mondiali di fine ottobre a Katowice, in Polonia, è una bella soddisfazione. Anche perché non ero proprio in salute e quindi non potevo essere al 100% della forma. E’ andata meglio al Soul on Pole. Anche in questo caso partecipavo per la prima volta. In questa competizione l’aspetto artistico è davvero importante tanto che le categorie non prevedono una suddivisione in base all’età ma per “tematiche”. Io mi sono imposta nella categoria “Storytelling”. Le altre erano “Art” e “Contemporary”. A Legnano ho vinto. Avevo riacquistato salute e forma fisica e la routine è venuta veramente bene tant’è che i giudici mi hanno fatto i complimenti per la struttura, l’ingegno e la creatività”.







Fatta salva la partecipazione ai mondiali polacchi, il prossimo impegno della Dipilato potrebbe essere il Pole Revolution Italy che si terrà a Roma nell’ottobre prossimo.