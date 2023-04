Gravel, oltre 200 ciclisti ‘estremi’ per la tappa riminese delle Jeroboam Series

Sport

Rimini

| 07:54 - 25 Aprile 2023

La presentazione dell'iniziativa.

Stati Uniti e del mondo anglosassone ma decisamente sconosciuto in Italia. Una prima organizzazione, proprio in Italia, nella Franciacorta, che è cresciuta e si è espansa fino a divenire una esperienza internazionale: cinque tappe, tra Italia, Spagna e Repubblica Ceca, all'interno delle quali non poteva mancare la città di Rimini.



Jeroboam è una sfida tra ultracyclist, ma soprattutto la scoperta di territori vocati al ciclismo. E' l'incontro tra esploratori internazionali, amanti della natura ed appassionati di bicicletta. Jeroboam è un focus su zone specifiche, un obiettivo su luoghi che possono essere attraversati con la bici ma, una volta scoperti, possono diventare perfetti per runner o amanti della camminata.



Jeroboam approda a Rimini grazie all'idea di Luca Celli, titolare di Nob e all'organizzazione di Grip Dimension di Daniele Tosi. A loro il compito di dare il via a questa nuova avventura, una prima edizione con tutti i crismi dell'avventura davvero per tutti. Il percorso più impegnativo è lungo 300 km, e la maggior parte degli iscritti la chiude nelle 24 ore successive al via.



Come è nata l'idea di portare questo evento proprio a Rimini? Lo spiega Luca Celli di NOB.“La Gravel è lo strumento ideale per la scoperta del territorio; devo ammettere che pur avendo girato la Romagna in lungo e largo negli anni del professionismo, io stesso sono rimasto stupito di quel che ho visto in sella a questa bici. Per questo mi sembrava giusto attivare la prima edizione riminese, anche grazie alla partnership tra NOB e 3T, un brand pioneristico nel mondo Gravel e proprietario del marchio Jeroboam”



Sui 300 km, si pedala in autosufficienza, attrezzati anche per fermarsi e dormire, anche solo poche ore. Gli altri percorsi sono invece da 150, 75 e 37.5 km. Una esperienza quindi alla portata davvero di tutti. Una avventura a cui chiunque può decidere di partecipare, magari iniziando dai percorsi meno impegnativi per aumentare la distanza di anno in anno.



Sui percorsi, nello specifico, è intervenuto Mirco Montalti, un dei tracciatori insieme a Roberto Valli. “Quando Luca Celli mi ha chiesto di tracciare i 4 percorsi, per me è stato un onore. Sono partito dalle strade più conosciute come ciclista di mtb, con il percorso più breve da 37,5 km senza particolare dislivello, crescendo poi sulla 75, 150 e 300 km, che sinceramente mi sembra davvero bellissima”.



Dopo Mallorca, andata in scena lo scorso marzo, la seconda tappa è a Rimini, dal 29 aprile al primo maggio. La prima partenza, che riguarda il percorso Jeroboam (300 km) è prevista per le 6 dal centro di Rimini, ed attraverso la ciclovia del Marecchia inizierà ad arrampicarsi verso Perticara, Sant'Agata Feltria, fino ad arrivare al Monte Fumaiolo e l'eremo di Sant'Alberico. Poi Badia Tedalda, cascate di Presolino, l'Alpe della Luna in Toscana. E poi via al rientro, col Monte Carpegna e Passo Pantani, San Marino Mercatino Conca, Cattolica Riccione e rientro a Rimini.



Per 3 giorni, con un villaggio dedicato e centinaia di biker, Rimini sarà quindi capitale della Gravel; un movimento in enorme crescita, con uno stile che va oltre la moda ed una bici che promette viaggi ed esplorazioni e mantiene divertimento ed amicizia. Rimini, città ospitale da sempre, ricca anche di percorsi su strade bianche, con uno spettacolare entroterra, non poteva mancare all'interno di questa nuova edizione del Jeroboam.



Si tratta di un nuovo focus sportivo su Rimini, città e territorio, ancora una volta al centro di chi ama viaggi e natura. “La bici da gravel è una tendenza nuova del mondo del ciclismo” ha dichiarato Moreno Maresi, Assessore allo Sport del Comune di Rimini “che sta guadagnando una popolarità internazionale nel mondo delle due ruote e si adatta perfettamente al nostro territorio aprendo possibilità e spazi per far conoscere le bellezze del nostro centro storico e di quell’affaccio naturale e straordinario sulla terra dei Malatesta e Montefeltro che è il nostro entroterra. Una tendenza che non poteva non partire, in Italia, da Rimini, città che ha nel suo dna la caratteristica di anticipare fenomeni e di aprirsi all’incontro. L’evento ha una connotazione particolare perché mette in rete diverse realtà, ciascuna con le proprie specificità, unendo in un gioco di squadra territori come Rimini, la Repubblica di San Marino, l’alta Valmarecchia e la costa. Un grazie agli organizzatori che hanno saputo cogliere questa opportunità prestigiosa in una vetrina internazionale nel nome dello sport e del turismo attivo”.





L'attesa è quindi tutta per il 29 aprile, quando a Rimini sono attesi circa 200 gravellisti da tutta Europa, e non solo, per questa prima tappa riminese del Jeroboam 2023.