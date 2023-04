Rapina nel parcheggio del centro commerciale: anziana di Novafeltria ferita gravemente

Cronaca

Rimini

20:35 - 24 Aprile 2023

Un'anziana di 87 anni di Novafeltria è stata violentemente rapinata nel parcheggio del centro commerciale "Le Befane" a Rimini. Il rapinatore ha afferrato la sua borsa e ha cercato di fuggire in una Fiat 500 rossa, rubata qualche giorno prima a Castelmaggiore in provincia di Bologna, travolgendo l'anziana che cercava di fermarlo. Grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza e alle testimonianze dei presenti, la polizia è riuscita a individuare e arrestare il rapinatore, un 38enne casertano già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona. La vittima è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale " Infermi" di Rimini per una brutta emorragia cerebrale e il rapinatore è stato portato in carcere. Mercoledì 26 aprile ci sarà la convalida del fermo.