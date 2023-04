Calcio giovanile, Rimini: Under 15 ai playoff nazionali, battuto il Piacenza 3-2

Sport

Rimini

| 19:34 - 24 Aprile 2023

La squadra Under 15 del Rimini Calcio.

I RISULTATI DELLE GIOVANILI BIANCOROSSE





UNDER 15 - 18ª Giornata



PIACENZA - RIMINI FC 3-2



PIACENZA: Ticchi, Spelta (37' st Martorelli), Pizzi, Akamin, Vitale (1' st Villaggi), Giordano, Demartini (22' st Baillobay), Fofana (16' pt Carrettoni), Torino (22' st Capurso), Pugliese (22' st Simeone), Herzuah. A disposizione: Costa, Mosca, Terzi.

Allenatore: Bertolini.



RIMINI FC: Cherubini, Cenci, Drudi, Nava (14' st Celani), Manzi, Bizzarri, Arlotti (33' st Fontemaggi), Scirocco (22' st Ramja), Di Pollina (22' st Molfetta), Mataj (33' st Lombardi L.), Foschi. A disposizione: Perazzi, Badioni, Grassi, Eco. Allenatore: Berretta.



Reti. 9' p.t. Di Pollina (R), 18' p.t. Pugliese (Rig. P), 23' p.t. Herzuah (P), 6' s.t. Bizzarri (R), 14' s.t. Mataj (R).



NOTE. Ammoniti: Vitale, Herzuah.





Importantissima vittoria esterna dei ragazzi di mister Berretta che si qualificano ai playoff nazionali di categoria. La partita comincia bene per i biancorossi in vantaggio con Di Pollina al 9' del primo tempo. Il Piacenza reagisce e ribalta il risultato in 5 minuti prima con Pugliese che realizza dal dischetto al 18’ poi con Herzuah al 23’ grazie a un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Il primo tempo termina con i padroni di casa in vantaggio per 2-1. Il Rimini torna in campo e prende in mano il pallino del gioco trovando al 6’ il gol del pari con Bizzarri che insacca di testa su azione di calcio d’angolo. Il sorpasso biancorosso arriva al 14’ con Drudi che sempre di testa mette la palla alle spalle del portiere di casa raccogliendo un cross su punizione. La formazione di Berretta controlla e conquista tre punti che valgono gli ottavi di finale dei play off dove dovranno vedersela con il Monopoli.





UNDER 17 - 18ª Giornata



PIACENZA – RIMINI 1-1





RIMINI: Sammarini, Ciavatta, Sposato, Carbonara, Brisku, Volonghi, Cesarini, Urcioli, Giacomini, Hassler, Paganini.



Reti. Capicchioni (R), Mattioli (P).





TORNEO RAVENNA EUROPEAN CUP



RIMINI FC – VIGOR MILANO 3-1 (Cagnoli, Bernardi,Padroni)

RIMINI FC - DIAVOLI ROSSI 2-1 (Bernardi, Padroni)

BRATISLAV – RIMINI FC 0-4 (Brolli, Bernardi, Padroni, Padroni)



Ottavi di Finale



RIMINI FC - ANDRIA FOOTBALL ACADEMY 1-0 (Acunzo)