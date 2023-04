Rimini, ex questura, Asi: ‘Attacchi strumentali, si discuta su un tavolo di lavoro e non sui giornali’

Attualità

Rimini

| 18:06 - 24 Aprile 2023

Marco Da Dalto di Asi.

Dopo che Confcommercio, Cna Rimini e Confesercenti hanno espresso il loro 'no' rispetto ad una grande area dedicata al commercio nell'area ex questura, e chiesto al Comune e ad Asi, Ariminum Sviluppo Immobiliari che l'ha proposta, di tornare a sedersi al tavolo per discutere della riqualificazione del comparto, è la stessa ASI che replica tramite il coordinatore del progetto Rimini Life, Marco Da Dalto.



“Mi dispiace leggere continuamente attacchi strumentali, nonostante l’apertura del Sindaco ad un dialogo costruttivo all’interno di un tavolo di lavoro, piuttosto che sui giornali. È evidente che le associazioni non hanno colto i danni collaterali di una pseudo difesa urbanistica dell’area che mal cela interessi differenti, che oggi parrebbero invece delinearsi con l’intervento di Confcommercio, il cui vicepresidente nazionale con delega a fiscalità e impresa è il Presidente di Conad, società che ha partecipato all’asta per l’aggiudicazione del compendio.

Mi sbaglio o vi è un leggero conflitto di interessi? Mi rammarica, poi, come le associazioni vogliano nascondere dati inconfutabili, pubblici, del Ministero e dell’Osservatorio Regionale, che dicono che a causa del sottodimensionamento e concentrazione dell’offerta, Rimini oggi risulti essere la città con la spesa alimentare più alta di Italia. Sebbene sia molto dispiaciuto dell’approccio iniziale del Sindaco e degli esiti delle delibere di Giunta, ho invece molto apprezzato l’ultimo suo intervento in Consiglio circa la volontà ad un dialogo che porti ad una veloce riqualificazione del compendio che contempli il supermercato (sebbene abbiamo ancora due posizioni differenti sulla conformazione). Mio malgrado devo però evidenziare come questo fuoco di sbarramento congiunto post Consiglio, che non si è visto quando Conad si è aggiudicata la prima asta, o quando la stessa si è aggiudicata in via definitiva le aree (un bellissimo prato verde) ex Gecos in via Giuliani (a 200 metri dall’ex questura), o sulla recente autorizzazione per un supermercato Coop, come citato dallo stesso presidente di Confesercenti, rischi a questo punto di non vedere interessati solo i tribunali amministrativi, perché temo sempre di più che la questione non sia urbanistica” conclude Da Dalto.