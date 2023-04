Riconosciuto su TikTok, giovane arrestato con droga a Riccione

Cronaca

Riccione

| 16:56 - 24 Aprile 2023

Un ragazzo di 22 anni è stato tradito da un video pubblicato sul suo profilo TikTok in cui si intravedeva un sacchetto di pasticche bianche insieme ad amici e faceva il nome di una discoteca di Riccione. Il capo della sicurezza del locale, riconoscendo il giovane, lo ha segnalato ai carabinieri una volta presentatosi al locale. Quando i militari lo hanno fermato e perquisito la sua auto, hanno rinvenuto 50 pasticche di Mdma, metadone e qualche grammo di eroina e lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In tribunale, il ragazzo ha spiegato che le pasticche erano solo per uso personale e che non aveva intenzione di spacciarle. Il giudice ha fissato l'udienza per il prossimo 7 giugno ed il ragazzo, difeso d’ufficio dall'avvocato Marco Lunedei, è stato rilasciato con l'obbligo di firma cinque volte alla settimana.