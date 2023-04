Ex ‘Moi’ di Rimini: l’Amministrazione pensa ad una riqualificazione con percorso partecipativo

Attualità

| 16:39 - 24 Aprile 2023

Un percorso partecipativo per la progettazione dell'ex Moi di Rimini, che il Comune immagina "come un nuovo quartiere", magari avviando un concorso di idee che coinvolga l'ordine degli architetti ed "essere pronti ad attuare l'intervento in tempi rapidi in caso venissero sbloccati i finanziamenti statali e garantire tempi rapidi di attuazione". E' quanto ha in mente di fare Palazzo Garampi, come spiegano oggi gli assessori comunali alla Pianificazione urbanistica Roberta Frisoni e delle Politiche abitative Kristian Gianfreda: per "ripensare la fruibilità dei luoghi" come accaduto, dicono, per il Parco del Mare e piazza Malatesta. Una direzione - come riporta la DIRE - che si vuol portare avanti sulle progettazioni in corso per esempio l'area di Rimini nord e in particolare dal complesso dell'ex Mercato ortofrutticolo (Moi), lungo la via Emilia. Quell'area, ricordano gli assessori, è candidata a finanziamenti statali nell'ambito del programma Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare), per realizzare "un importante intervento di edilizia sociale (previsti una cinquantina di alloggi) e che possa rispondere a un'urgenza, dando nel contempo nuova vita e nuove funzioni ad aree marginali lo sottoutilizzate". Frisoni e Gianfreda parlano all'indomani dell'ultimo evento di "Rigenera Circolare 2023", il festival dell'architettura contemporanea dell'Emilia-Romagna, spiegando che con il contributo degli ordini professionali, "stiamo ragionando sull possibilità di intervento su un grande comparto che si inserisce in un contesto oggi certo non valorizzato, ma dove non mancano servizi".