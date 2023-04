Cronaca

| 15:39 - 24 Aprile 2023

Nella mattinata di oggi (lunedì 24 aprile) a Bellaria-Igea Marina un uomo 80enne ha trovato la propria moglie morta per cause naturali nella loro abitazione di via Polo. In seguito a questo tragico evento, l'uomo ha deciso di togliersi la vita lasciando anche un biglietto. I carabinieri di Bellaria-Igea Marina hanno scoperto i corpi ed hanno informato il magistrato di turno.