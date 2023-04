25 aprile. Petitti: ‘Festeggiarlo significa celebrare la Costituzione’

Attualità

| 15:36 - 24 Aprile 2023

Emma Petitti.

Senza il 25 aprile e la Resistenza "non ci sarebbe stata la Costituzione italiana". Lo dice Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, che domani sarà presente a Rimini alla cerimonia ufficiale in piazzale Roma, al Parco Cervi, per la festa della Liberazione. "La Costituzione della Repubblica italiana ha le proprie radici nell'antifascismo e nella lotta partigiana- afferma Petitti- il valore dell'antifascismo è il collante della nostra democrazia, e ancora oggi, anniversario della Liberazione dal Fascismo, quel testo bellissimo ci parla del presente, e non del nostro passato.



Ce lo ha insegnato Nilde Iotti, che della Resistenza fu giovane protagonista, poi madre costituente e prima donna presidente della Camera". Il 25 aprile, continua Petitti, "celebriamo la nascita dell'Italia libera e democratica: è una data viva e attuale su cui si fonda la nostra Costituzione. Senza la Costituzione i deboli sarebbero sempre più indifesi e i forti più prepotenti. Ma non ci sarebbe stata la Costituzione se non ci fossero stati la Resistenza e il 25 aprile". Festeggiare il 25 aprile, quindi, "vuole dire oggi celebrare la Costituzione, renderla viva e attuale in modo da tramandarne i valori di generazione in generazione, per vaccinarci contro l'oblio e il ripetersi delle peggiori pagine della nostra storia", conclude la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.