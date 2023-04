Baseball serie B, debutto perfetto per Mediolanum New Rimini: doppia vittoria a Foggia

Sport

Rimini

24 Aprile 2023

Tommaso Aiello (foto di D.Ruggeri).

Arrivano due vittorie, la prima per 4 a 1 e la seconda per 20 a 0 interrotta al settimo, in partite dalla storia molto diversa fra loro. I lanciatori Aiello e Ridolfi hanno fatto la differenza nelle due gare: 20 K solo 6 hit concesse con il rilievo ottimo di Tarassi. L'attacco ha sfruttato i cali del monte di lancio del Foggia: Focchi su tutti con 9 valide di cui 3 doppi e 5 punti battuti a casa con i compagni che si sono scatenati sui rilievi del Foggia.





“Abbiamo vinto la prima gara – il commento del manager Gilberto Zucconi – segnando nelle fasi finali ma dopo aver compiuto un po’ troppi errori. Dobbiamo dire grazie ai lanciatori che ci hanno tenuto in partita con prestazioni eccellenti. Alla fine abbiamo prodotto lo strappo decisivo, in quel momento siamo stati bravi a concretizzare le occasioni ma prima eravamo stati troppo fallosi. Nella seconda siamo stati praticamente perfetti, la squadra ha reagito e siamo stati sempre avanti, battendo i lanci del loro pitcher straniero senza concedere a Foggia nessuna vera opportunità. Poi al sesto la partita ha preso una strada definitiva e s’è chiusa con un punteggio largo”.





Gara 1

Lanciatore partente Tommaso Aiello, che resterà sul monte per sette riprese e 107 lanci.

Va avanti Foggia sull’1 a zero al quarto, poi Mediolanum la riequilibra subito e serve aspettare le ultime due riprese per sbloccare la gara. All’inizio dell’ottavo inning Zucconi legge l’equilibrio della sfida, sull’1 a 1 decide di affidare le ultime due riprese a Francesco Ridolfi che nei programmi doveva partire in gara 2 e il pitcher silenzia le mazze pugliesi e sigillando la partita. Ci pensano un paio di errori dei pugliesi e le lunghe valide di Focchi e Bonemei a mettere al sicuro il risultato sul 4 a 1.





Gara 2

Dopo aver chiuso Gara 1 con 27 lanci, tocca a Francesco Ridolfi rimettersi sul monte di lancio. L’assenza dell’italo venezuelano Daniel Muzzarelli costringe Zucconi a chiedere un sacrificio al lanciatore che resterà sul monte 2 riprese prima di lasciare la pallina nelle mani di Tarassi.

Mediolanum New Rimini va subito avanti 2 a 0 al primo inning, poi si porta sul 5 a 0 al quinto e con l’arrivo di una pioggia fastidiosa i lanciatori pugliesi vanno completamente fuori controllo, consentendo ai riminesi di dilagare fino ad un inconsueto 20 a 0, con 15 punti segnati in una sola ripresa. La gara si interrompe al sesto inning.





Sabato 29 aprile Mediolanum New Rimini tornerà a giocare in casa contro Unione Picena 2 di Porto Sant’Elpidio. Gara 1 alle 15.00 e Gara 2 alle 20.00.