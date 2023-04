Oltremare, è DinsiemE mania: oltre 4mila presenze per il duo di web star

Attualità

| 14:56 - 24 Aprile 2023

Lo show dei DinsiemE ad Oltremare Riccione.

Una carica di oltre 4mila persone all'Oltremare Family Experience Park di Riccione per questa domenica 23 aprile. Nella Laguna di Ulisse sono stati ospiti i DinsiemE, Erick e Dominick, due ragazzi siciliani, conosciuti in tutta Italia e all'estero. Il loro successo, dopo il web, è arrivato anche al cinema, con il loro primo film 'Il viaggio leggendario' che ha fatto il pienone in tutte le sale.





Domenica hanno dato il via alla lunga serie di eventi che Oltremare ha programmato per tutta la stagione 2023, con le star del web. Bimbi, bimbe, mamme e papà con nonni e zii, sono arrivati dalla Lombardia, da Veneto, Piemonte, Toscana, Umbria ma anche Marche, Lazio, Campania e altre parti d'Italia. Accompagnati dalla mascotte Ulisse, Erick e Dominick hanno coinvolto il pubblico di Oltremare, prima dell'appuntamento quotidiano 'Delfini Lo spettacolo della Natura', che vede invece protagonisti Cleo, Mia, Candy e la bella famiglia di tursiopi con la squadra addestratori. I DinsiemE hanno cantato i loro più grandi successi e il loro ultimo singolo 'Il viaggio leggendario'.





"La scelta di organizzare un fitto calendario di eventi in collaborazione con il mondo web kids è la strategia vincente _ dice Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment _ Per il polo dei parchi Costa in Romagna questo è solo il primo di una lunga serie di giornate, all'insegna del divertimento, in compagnia di star del web, che andranno avanti per tutta la stagione. Sono questi giovani youtuber, così amati dai bambini, i testimonial di parchi come Oltremare. Grazie anche a loro e a ciò che raccontano in queste giornate nel parco, vogliamo che i più piccoli nostri ospiti capiscano che cos'è il divertimento responsabile, all'insegna del rispetto dell'ambiente e di tutti gli esseri viventi sul Pianeta".





Oltremare è aperto tutti i giorni (tranne 3, 8 e 22 maggio) e qui ogni ora si vive un'avventura. Con il Passaporto dell'Avventura, offerto gratuitamente a ogni famiglia una volta giunta al parco, ogni giorno si affrontano sfide nelle diverse aree del parco. Immancabile la foto con la mascotte Ulisse, il delfino più simpatico d'Italia che vive nella Laguna più bella d'Europa, con gli altri amici delfini.

All'Arena dei Rapaci, falchi, gufi e grifoni, incuriosiscono il pubblico nel volo libero, e novità assoluta in Fattoria c'è il Volo dell'Arcobaleno con i coloratissimi pappagalli. Di grande impatto l'area del Delta, dove hanno trovato casa storioni, cigni, fauna selvatica e flora tipica. Qui si attraversa il laghetto a bordo di una canoa, si cavalcano pony e si può superare solo con coraggio il Percorso Avventura. Accanto all'Australia Experience dove vivono i wallaby, c'è poi la giungla Darwin con gli enormi alligatori. Nell'area Salva una specie la mostra 'Scart: il lato bello e utile del rifiuto – Un mare da salvare' e tanti progetti di Costa Edutainment per salvaguardare l'ambiente.





Prossima domenica 30 aprile sarà la volta di un'altra coppia di youtuber famosi: LaSabri e Pika. Tutti gli eventi sono compresi nel costo del biglietto d'ingresso al parco.