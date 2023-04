Softball Serie B, hurrà Piranhas: esordio super con due vittorie a Grosseto

Sport

Valmarecchia

| 14:14 - 24 Aprile 2023

Softball - Piranhas Valmarecchia 2023.

Le ragazze Piranhas tornano dalla trasferta di Grosseto con 2 vittorie per manifesta superiorità. La squadra sponsorizzata dal Soroptimist internazionale-club di Rimini e da I.G.S. (Italian Global Service)-iltecnico 2424 e che ha un accordo di collaborazione molto importante con il Forlì softball per ragazze dai 15 ai 21 anni, ha vinto la prima 12 a 0 alla fine del 4° inning e la seconda 16 a 6, anche questa alla fine del 4° inning.

Guida il girone D della serie B di softball a punteggio pieno.



I punteggi non traggono in inganno. A qualche defezione in fase difensiva le ragazze hanno contrapposto una graniglia di valide in fase di attacco. Le Cali Roma Girls, prossime avversarie delle Piranhas, che erano a punteggio pieno, sono cadute sul campo delle Atoms Chieti in entrambe le partite. Appuntamento per le Piranhas per gli allenamenti, martedì 25 aprile, per prepararsi per l'impegno casalingo contro le romane.