Sport

Repubblica San Marino

| 14:13 - 24 Aprile 2023

Tre Fiori FC comunica che nella giornata odierna (24 aprile) è stato trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con il tecnico Andy Selva. La società ringrazia mister Selva per tutto il lavoro svolto, per il raggiungimento dello storico passaggio del turno in Conference League e la vittoria della Supercoppa, augurandogli le migliori fortune per il suo futuro.

La squadra, che disputerà i play-off di campionato, è stata affdata a Giorgio Leoni.