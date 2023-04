Verucchio, un mese di incontri per confrontarsi direttamente con i cittadini su progetti e attività

Eventi

Verucchio

| 13:46 - 24 Aprile 2023

Municipio di Verucchio.

Si chiama “Incontri fuori dal Comune” ed è un primo ciclo di quattro confronti pubblici indetti dall’amministrazione comunale di Verucchio per tornare a raccogliere gli stimoli della propria comunità e a relazionare sull’attività svolta e gli interventi e i progetti in itinere.



I primi due, quello di martedì 9 maggio alla Sala Magnani del capoluogo e quello di martedì 23 maggio alla Sala Tondini del Centro Civico di Villa Verucchio, sono momenti di condivisione delle iniziative intraprese e da intraprendere che negli anni di pandemia non sono stati possibili a causa delle restrizioni anti Coronavirus. Gli altri due, in programma sempre al Centro Civico, sono invece incontri mirati con tematiche ben definite: martedì 6 giugno l’oggetto sarà il 5G mentre martedì 13 giugno si parlerà di Comunità Energetiche.



“Questi confronti saranno l’occasione per fare un po’ il punto sulle situazioni che riguardano l’intero territorio e sono ovviamente aperti a tutta la popolazione. L’auspicio è che la risposta sia numerosa così da tarare tutti insieme ancor più la bussola della nostra azione” spiega l’amministrazione.