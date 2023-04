Anziano pescatore disperso in mare: operazioni di ricerca e soccorso in corso

Cronaca

Rimini

| 13:09 - 24 Aprile 2023

Le ricerche dell'uomo.

A partire da ieri notte fino ad oggi (24 aprile), le autorità hanno avviato un'operazione di ricerca e soccorso in mare per cercare un anziano pescatore che non è più tornato a terra. L'uomo di 83 anni era uscito in mare con una piccola imbarcazione per pescare, ma non è più rientrato come previsto. Questo ha scatenato l'allarme e le autorità hanno iniziato a cercare l'uomo utilizzando le motovedette della Capitaneria di Porto e del Roan della Guardia di Finanza, gommoni, un elicottero dei vigili del fuoco con sommozzatori. I soccorritori stanno perlustrando il tratto di mare tra i Bagni 80 e 90 dove è stato trovato il moscone dell'uomo, ma l'anziano non è stato ancora ritrovato. Lo scafo dell'imbarcazione è stato individuato rovesciato nello specchio di mare davanti al Bagno 74, ma di lui non vi è ancora traccia.