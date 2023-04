Ex nuova Questura, Confesercenti risponde ad Asi 'prima demolire la struttura, poi parlare dei progetti'

Attualità

Rimini

| 12:13 - 24 Aprile 2023

Mirco Pari.

Continua il botta e risposta tra Asi e Confesercenti provinciale Rimini in merito alla situazione dell'ex nuova Questura. Mirco Pari, direttore Confesercenti, ribadisce la fondatezza dei timori relativi alle dimensioni della struttura prevista "dato che, come ricorda anche Asi, non esiste più il “contingentamento” commerciale" dice Pari "e quindi tutto si regola con la programmazione urbanistica, è fondato il nostro timore che una volta realizzata una struttura da 6000 mq, la superficie commerciale non si fermi a 1500 mq, ma possa arrivare fino a 4000 o 5000 mq. Ci chiediamo a tale proposito come un privato possa avere speso 14 milioni e mezzo di euro per acquisire l'area, per poi limitarsi a realizzare 1500 mq. Per questo abbiamo detto sin da subito il nostro no al progetto. Non è pensabile di occupare tutti gli spazi disponibili con nuove superfici commerciali in un territorio già saturo, o si rischia che accada ciò che sta succedendo in altre regioni del nord, dove diverse realtà commerciali sono in crisi e chiudono. E resta il degrado."



Rispetto alle spese "alte" citate da Asi, Confesercenti risponde che "a Rimini i consumi sono influenzati anche delle presenze turistiche. E riguardo alla concorrenza, basta fare un giro: sono presenti in città tutte le insegne, tranne alcune che hanno scelto di non aprire in questo territorio. Infine, gli strumenti urbanistici citati da Asi sono ampiamente superati. Dalla loro approvazione il mondo e Rimini sono cambiati. Non possiamo pensare di applicare i criteri del 1998 a una città che mette al centro la sostenibilità, la vivibilità, il verde, una mobilità diversa, i servizi per le persone e al loro benessere. Posto che non siamo noi gli interlocutori di Asi, bensì l'Amministrazione, intanto la società potrebbe partire dalla demolizione della ex nuova questura, e poi parlare del progetto".