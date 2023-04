Riccione, ubriaco fa autostop e prende a pugni le auto che non si fermano

Cronaca

Riccione

| 12:00 - 24 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

Il controllo del territorio da parte della Polizia Locale prosegue incessante, anche durante le ore notturne di questo fine settimana in occasione del ponte del 25 aprile.



Già durante la prima serata di sabato alla centrale operativa del Comando sono giunte numerose chiamate relative a un cittadino italiano che stava infastidendo i conducenti dei veicoli in transito in prossimità del viale Ceccarini, pretendendo passaggi e sferrando pugni e calci ai mezzi che cercavano di evitarlo. Un equipaggio impiegato nel controllo delle zone centrali prontamente è intervenuto, identificando il soggetto che era in manifesto stato di ubriachezza: tranquillizzato dagli agenti, che lo hanno fatto desistere da questo comportamento, procedendo comunque a sanzionarlo per lo stato di ubriachezza molesta.



Nel corso della notte sono stati inoltre effettuati ulteriori posti di controllo in prossimità dei locali da ballo, ove è stato accertato il possesso di sostanza stupefacente a carico di tre persone, che sono state segnalate all'Autorità per la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Per una di queste persone, trovandosi alla guida di una autovettura, è stato disposto il ritiro della patente di guida. Sempre durante l’attività di controllo stradale notturna, è stata accertata la guida in stato d’ebbrezza alcolica da parte di un conducente a cui è stata ritirata la patente di guida.



La centrale operativa intorno alle 2 di notte ha ricevuto una segnalazione per forti rumori che stavano disturbando il sonno dei residenti lungo viale Trebaci. Gli agenti dell’autopattuglia intervenuta sul posto hanno accertato la presenza di tre giovani che stavano ballando al suono della musica diffusa dal potente impianto stereo del loro veicolo, divenuto una vera "street-disco”. A seguito del controllo effettuato, i tre sono stati fatti desistere dal comportamento disturbante e due di loro sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente per la quale sono stati deferiti alla competente Autorità per uso personale.



L’attività di controllo complessiva ha portato al ritiro di 3 patenti di guida e alla segnalazione di 5 persone per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti.



"L’attività di controllo capillare del territorio è stata effettuata in coordinamento con l’efficace e puntuale presidio del territorio svolto dalla locale Arma dei Carabinieri e delle altre forze di polizia" si legge nella nota del comune "a cui vanno i ringraziamenti dell'amministrazione comunale di Riccione per l’intensa attività svolta anche durante queste giornate primaverili che rappresentano il banco di prova per l’inizio della nuova stagione estiva. "