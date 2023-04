Comune di Rimini sempre più social, in crescita gli utenti: Facebook il più seguito

Attualità

Rimini

| 11:32 - 24 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

Si conferma in crescita costante l'andamento dei canali social del Comune di Rimini che, attualmente, è attivo sulle piattaforme di Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter: strumenti utilizzati per informare la cittadinanza e i turisti sui servizi erogati dall'ente, sulle iniziative in programma e, in generale, su tutto quello che succede in città che può essere d'interesse pubblico.







Mezzi utili per avvicinare Comune e cittadini, entrando in contatto in maniera semplice, diretta e veloce con gli utenti, che sulle pagine del Comune possono desumere informazioni, reperire notizie e fare domande. Una connessione rafforzata anche dal servizio digitale del sito comunale 'Rimini Chatbot', grazie al quale i fruitori possono contare sulla disponibilità via chat di un assistente digitale attivo H24, 7 giorni su 7, per avere chiarimenti e delucidazioni sui servizi offerti dal Municipio di Rimini. Parallelamente, è possibile fare affidamento al servizio di messaggistica istantanea WhatsURP (331/6432314) per notizie a carattere di emergenza, come le allerte metereologiche, o per informazioni di pubblica utilità, come ad esempio la viabilità.







Tornando al capitolo social network: da inizio anno (1 gennaio 2023) tutte e quattro le 'reti sociali' in cui il Comune di Rimini è presente hanno registrato un incremento della propria visibilità tra le persone, a testimonianza del fatto che, sempre più riminesi o 'cittadini passeggeri', fanno riferimento a questi luoghi virtuali per tenersi aggiornati sulle attività comunali e sulle cose da fare a Rimini.







Facebook è il social più seguito dai cittadini, con un totale, ad oggi, di circa 77.500 'Mi piace' alla pagina. La copertura (numero di utenti che hanno visualizzato un contenuto qualsiasi durante un tempo specificato) del social fondato da Zuckerberg dal 1° gennaio 2023 al 19 aprile 2023 è stato di oltre 1,6 milioni di utenti (+32,5% rispetto agli ultimi 4 mesi del 2022 e +14% rispetto allo stesso arco temporale del 2022). Aumento considerevole anche per quanto riguarda le Visite alla pagina (corrispondono a quante volte la pagina è stata visualizzata dalle persone), con circa 40 mila visite dal 1° gennaio 2023 ad oggi, che, in termine percentuali, si traduce in un +29,5% rispetto agli ultimi 4 mesi del 2022 e un +36,8% rispetto allo stesso arco temporale del 2022. I nuovi Follower della pagina, da inizio anno, sono stati 2.279 (+40,4% rispetto agli ultimi 4 mesi del 2022), mentre i nuovi 'Mi piace' sono stati 1.505 (+24%).







Curiosità. Le cinque pubblicazioni che hanno raccolto un maggior numero di apprezzamenti da parte dell'utenza di Facebook nel corso di quest'anno sono stati: il video dei delfini che sguazzano al porto, pubblicato il 31 marzo, che ha raggiunto una copertura di oltre 62 mila persone, con un totale di oltre 3 mila like. Al secondo posto, il post per gli auguri di inizio primavera, che ha raggiunto una copertura di oltre 250 mila utenti, totalizzando 2.637 Mi piace. A seguire, la grafica per ufficializzare la sfilata del marchio Ferretti nella cornice di Castel Sismondo: 2.638 like e 256 mila persone raggiunte. Al quarto e quinto posto, il video sul rilascio della tartaruga in mare curata dalla Fondazione Cetacea (2.477 reazioni e 103.154 persone raggiunte) e la galleria di immagini di piazza Malatesta in occasione di Giardini d'Autore (1.663 reazioni e 99.462 copertura).





Espansione di pubblico anche per Instagram, che oggi conta un totale di circa 32 mila Follower. La copertura registrata dal Comune di Rimini dal 1° gennaio 2023 al 19 aprile 2023 è di quasi 135 mila utenti, con una copertura percentuale maggiore rispetto a Facebook (+86,1% rispetto agli ultimi 4 mesi del 2022 e +29,2% rispetto allo stesso arco temporale del 2022). Trend positivo anche per quanto afferisce le Visite alla pagina: 24.872 dal 1° gennaio 2023 (+42,5% rispetto agli ultimi 4 mesi del 2022 e +82,8% rispetto allo stesso arco temporale del 2022). Bene, inoltre, le interazioni (88.354 negli ultimi tre mesi, +49% rispetto ai tre mesi precedenti). 1.902 i nuovi Follower da inizio anno (+28,6% rispetto a ultimi 4 mesi del 2022).







Curiosità. I cinque contenuti che hanno ottenuto più 'Pollici all'insù' dalla rete di Instagram sono il post con una foto realizzata dal drone della spiaggia imbiancata dalla neve, risalente al 9 febbraio (3.627 like e oltre 27 mila persone raggiunte), seguito dal post con le foto custodite nell'archivio della Biblioteca Gambalunga della demolizione dell'Isola delle Rose (2.023 like e più di 15 mila persone raggiunte). Subito dopo il video del rilascio della tartaruga (apparso anche nella top 5 di Facebook) con una copertura di quasi 20 mila persone e 1.973 like. Nella classifica dei primi cinque profilano poi: il video dei delfini avvistati al porto (32 mila persone raggiunte, 1.865 like) e il post della Rocca Malatestiana illuminata di giallo in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile (1.560 mi piace).





C'è poi la galassia di Twitter, dove la pagina del Comune di Rimini vanta 14.686 Follower. In questo caso, i tweet del Comune di Rimini negli ultimi 91 giorni hanno guadagnato 89 mila visualizzazioni (968 visualizzazioni al dì).







Curiosità. I cinque tweet più popolari da inizio anno sono stati: quello per l'anniversario della distruzione della piattaforma dell'Isola della Rose (3.954 visualizzazioni), il video dei delfini al porto (2.643 visualizzazioni), la foto dell'arenile innevato (2.430 visualizzazioni), l'annuncio della data zero di Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri (1.956 visualizzazioni) e, infine, le foto di alcuni monumenti di Rimini senza luce nell'ambito della campagna di sensibilizzazione ambientale M'illumino di Meno (1.654 visualizzazioni).





Il Comune è poi attivo su LinkedIn, social impiegato principalmente per la diffusione di contenuti relativi al mercato del lavoro. Qui, i like totali alla pagina comunale sono 9.447, di cui 411 (+35,2%) acquisiti negli ultimi 108 giorni. I dati sui visitatori sono i seguenti: 494 le visualizzazioni della pagina (+45,7%) e 161 visitatori unici (+3,9%).







Curiosità. Per quanto concerne i dati demografici dei visitatori in base alla località: 33% di Rimini; 11,9% di Bologna; 11,1% di Milano; 2% di Padova; 2% di Forlì Cesena; 1,4% di Chieti; 1,4% di Roma; 1,4% di Pesaro Urbino; 1,2% di Kalyan Area (India) e 1,2% di Ferrara. Il nucleo di visitatori più attivo della pagina fa parte principalmente dei seguenti settori: pubblica amministrazione, accessori/moda, organizzazione di viaggi, servizi pubblicitari e servizi IT.







Si segnala inoltre che il sito comunale, di recente, è stato reso ancora più performante grazie a una nuova interfaccia realizzata secondo le linee guida Agid.