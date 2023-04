L'energia e l'innocenza di 24 studenti di nazionalità diverse: a Cattolica 'Squola di Babele'

Eventi

Cattolica

| 10:55 - 24 Aprile 2023

Un momento dell'incontro.

Dopo l'apertura con "La timidezza delle chiome" di Valentina Bertani e la proiezione, la scorsa settimana, della pellicola "Il cerchio" di Sophie Chiarello, per il nuovo appuntamento è in programma il film "SQuola di Babele - La cour de Babel" di Julie Bertuccelli (Francia 2014, 94').



Il documentario presenta la classe di una scuola parigina, composta da 24 studenti, tra gli 11 e i 15 anni, di 24 nazionalità diverse: senegalesi, tunisini, brasiliani, marocchini, cinesi. La Bertucelli li segue per un anno in questo microcosmo dove tutti esprimono appieno la loro innocenza, l'energia e le loro contraddizioni. Scambi, conflitti e gioie che animano i ragazzi con un solo desiderio: la speranza per un futuro migliore.



L'ultimo appuntamento della rassegna sarà il 3 maggio con "Il patto del silenzio - Playground" di Laura Wandel, sul tema del bullismo.



L'organizzazione è a cura dell'Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Rimini ed il CTS (Centro Territoriale di Supporto) Rimini, il Patrocinio del Comune di Cattolica, ed in collaborazione con il Circolo Toby Dammit e Cattolicaperlascuola APS. L'obiettivo della rassegna è quello di stimolare la riflessione sulla complessità delle sfide pedagogiche che i docenti si trovano quotidianamente ad affrontare.