Triathlon: a Gatteo Mare vincono Matteo Carlo Perri e Sara Savoia. Michelangelo Parmigiani e Ludovica Severi Campioni Regionali

| 10:17 - 24 Aprile 2023

Il vincitore Matteo Carlo Perri - nella gallery Ludovica Severi del TD Rimini vincitrice del Titolo di Campionesse Regionale.

Prime gare stagionali di Triathlon in romagna. Domenica 27 Aprile a Gatteo Mare si è disputata la gara su distanza sprint valevole per il Campionato Regionale Emila Romagna. Nonostante l’acqua avesse una temperatura di 13 gradi, al via si sono presentati 252 atleti maschi e 55 donne per un totale di oltre 300 partecipanti.



Vincitore assoluto per la categoria Maschile Matteo Carlo Perri della Squadra As Minerva Roma che ha chiuso la gara con il tempo di 1 ora 3 minuti e 20 secondi, in seconda posizione Nicolò Sancisi della Dinamo Triathlon distanziato di 15”, completa il podio il riminese Michelangelo Parmigiani portacolori del TTR.



Nella categoria Femminile si è imposta Sara Savoia di Raschiani Triathlon con il tempo di 1 ora 11 minuti e 45” seconda Ludovica Severi del TD Rimini tempo 1 ora 15 minuti e 13”; Terza Federica Gnocchi Lykos Triathlon Team con il tempo 1 ora 17 minuti e 45”.



Michelangelo Parmigiani e Ludovica Severi si laureano Campioni Regionali