Dà alla luce la sua quinta figlia in ambulanza a Mercato Saraceno

Cronaca

Mercato Saraceno

| 08:38 - 24 Aprile 2023

Una donna di origine africana, nata nel 1985, ha dato alla luce una bimba all'interno di un'ambulanza ieri pomeriggio (23 aprile), dopo che il personale del 118 è stato chiamato alla sua abitazione a Mercato Saraceno per forti contrazioni. Nonostante mancassero ancora dieci giorni alla data di parto prevista, la quinta figlia della donna è nata senza complicazioni e pesava circa 2.300 grammi. La nascita è avvenuta prima che l'ambulanza potesse arrivare all'ospedale di Cesena, quindi la bimba risulterà nata a Mercato Saraceno sui documenti di identità. Anche se le nascite in ambulanza sono rare, gli operatori del 118 hanno detto di provare sempre grande emozione quando accade. La madre e la bambina sono state poi trasferite in ospedale senza problemi.