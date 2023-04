Calcio D, tra Sammaurese e Lentigione il pareggio è di rigore (1-1)

Sport

San Mauro Pascoli

| 21:51 - 23 Aprile 2023

Merlonghi a segno su rigore.





Altro pareggio, questa volta al Macrelli, per la Sammaurese, che riprende sull’1-1 il Lentigione nella ripresa (entrambi i gol su penalty).

Avvio di gara vivace con i giallorossi che si fanno vedere tramite una punizione di Merloghi e gli emiliani a premere con le iniziative di Cortesi, Sala e Bonetti. D’altro canto i nostri lottano e si affidano alle sortite ancora di bomber Merlonghi (bella triangolazione con Masini e Grassi, poi anche un assist a Cremonini, che calcia fuori dal limite). Sul finire di frazione però una trattenuta in area di Masini consente agli ospiti di guadagnare un rigore. Sul dischetto va Formato, che trasforma al minuto 37.



Si va sotto al riposo, ma nella ripresa la truppa di Martini, che, prima si rende insidiosa con Cremonini e Grassi, e poi trova la forza per pareggiare, ancora dagli undici metri. Al 72′ Merlonghi spiazza il portiere rivale e impatta.



Testa alla prossima al Morgagni di Forlì per un derby molto affascinante.



Il tabellino



SAMMAURESE (4-3-3): Piretro; Masini, Benedetti, Manfroni, Bolognesi; Scarponi (37′ s.t. Haruna), Gaiola, Casadio; Cremonini (14′ s.t. Berardi), Merlonghi, Grassi (18′ s.t. Barbatosta). (Zavatti, Zaghini, Grbic, Sami, Tamai, Maltoni). Allenatore: Martini.



LENTIGIONE (4-3-1-2): Burigana; Iodice, Rossini, Gozzi, Egharevba; Agnello, Roma (43′ s.t. La Vigna), Bonetti (30′ s.t. Nicolas Cortesi); Matteo Cortesi; Formato (40′ s.t. Muro), Sala (18′ s.t. Staiti). (Cheli, Lugli, Ofoasi, Bertolotti, Canrossi). Allenatore: Benuzzi.



ARBITRO: Li Vigni di Palermo (Nesi e Scorteccia di Firenze).



RETI: p.t. 37′ Formato su rigore (L); s.t. 28′ Merlonghi su rigore (S).