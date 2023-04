Volley A2 femminile, prova di forza della Omag-MT: 3-1 al Brescia

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:33 - 23 Aprile 2023

Prova di forza della Omag-MT nella prima gara dei playoff promozione di Serie A2. Le Zie, entusiasmando il pubblico del Playhall, battono per 3-1 le Leonesse di Brescia. Con una prestazione di grande grinta e carattere, la Omag-MT inaugura brillantemente la prima gara della serie di semifinali. Dopo aver vinto di misura i primi due set, la Omag-M concede un set alle avversarie e si aggiudica ai vantaggi il quarto e definitivo set. L’ MVP di giornata è Nikoleta Perovic con 24 punti ed il 39% in attacco.



Coach Barbolini allenatore Omag-MT: è stata una bella partita con un po’ di confusione intorno che fa sempre bene in questo posto nuovo per noi. Però è stata una partita giocata con tutto quello che le due squadre potevano avere in questo momento. Abbiamo fatto molto bene abbiamo stretto i denti quando eravamo in difficoltà e abbiamo portato a casa una vittoria importante.



Alessandro Beltrami coach Millennium Brescia: non siamo consistenti in questo momento come San Giovanni quindi, o andiamo avanti come è successo nel terzo set di molto e poi riusciamo a gestire la gara ma sul punto a punto prima o poi pecchiamo ancora un po’ di inesperienza. E’ un peccato perché è tutto l’anno che diciamo che è bello essere i giovani e non dobbiamo prenderlo come un difetto, però in queste ultime settimane questa giovane età sta venendo fuori tutta. Squadre che non hanno tantissimi anni più di noi, ma hanno più campo e si vede. Mercoledì sera saremo in casa nostra dove, in teoria, saremo più confidenti. Però siamo con le spalle al muro ma confido anche nell’aiuto del nostro pubblico.

Comunque è stata una partita di alto livello e voglio fare i complimenti a San Giovanni in Marignano perché sono state realmente più brave di noi. Però tutti i 3 set sono stati combattutissimi e la partita è stata molto bella.



Barbolini schiera Turco in palleggio e Perovic a chiudere la diagonale, Bolzonetti e Rachkovska alle bande, Parini e Babatunde al centro e Caforio libero. Beltrami risponde con Boldini in palleggio e Obossa opposto, Cvetnic e Pamio in banda, Consoli e Torcolacci al centro e Scognamillo libero.



Un cambio palla costante è la caratteristica del primo parziale 11-11. Il primo videoceck, novità di queste semifinali, è chiamato da coach Barbolini con esito negativo. Il primo time out arriva sul 14-12 per le padrone di casa chiamato tempestivamente da coach Beltrami. Ratti rileva Obossa 17-13. La Omag- MT spinge e Beltrami si gioca anche il secondo discrezionale. 18-13. Pamio al servizio mette in difficoltà la ricezione Omag-MT e Barbolini chiama il time out. 18-16 Brescia si riporta sotto 19-18. Bolzonetti e Perovic danno un’accelerata e arrivano 3 set point. 24-21. Perovic getta il primo alle ortiche ma ci pensa Rachkovska a chiudere il set. 25-22



Parte bene la Omag-Mt 3-1, ma viene subito raggiunta e superata 3-4. Il set continua con regolare cambio palla 8-8. Appena Brescia mette il naso avanti coach Barbolini ferma il gioco. 11-13. Orlandi rileva Torcolacci al servizio. 15-16 Anche il secondo videoceck di Barbolini non ha avuto un buon esito 15-18. E’ il turno di Ratti che rileva Obossa. 16-19. La Omag-MT ritrova la parità e Beltrami chiama la squadra a se. 19-19. Ancora un punto per le zie ed ancora time out Brescia 20-19 La Omag-MT mette il turbo e guadagna 3 set point 24-21 Ci pensa Bolzonetti a chiudere. 25-22



Ad inizio del terzo set esce Obossa per un leggero infortunio ed entra Ratti- 3-3 . Le due squadre procedono a braccetto 8-8. Al primo break delle padrone di casa Beltrami chiama il time out. 12-10. Rientra Obossa e Brescia rimette il naso avanti 12-14. Un po’ di confusione in casa Omag-MT costringe coach Barbolini a chiamare un time out. 13-17. In un amen Barbolini chiama entrambi i videoceck con esito negativo. 14-19. Brescia ha preso le misure alle avversarie e allunga. Barbolini chiama ancora il discrezionale. 14-20. Salvatori rileva Babatunde. 16-22. Consoli mette a terra la palla degli 8 set point. 16-24. La Omag-MT prova a sistemare le cose con 4 punti consecutivi e Beltrami ferma il gioco. 20-24. Chiude Pamio. 20-25



Nella Omag-MT Salvatori in campo per il quarto set al posto di Babatunde. E anche in questo set non c’è un fuggitivo. 9-9. Barbolini ferma il gioco al primo vantaggio di Brescia. 9-10. In questo set viene privilegiato il gioco con le centrali ed è una bella sfida tra Consoli da una parte e Parini dall’altra. 17-17. Un lungo scambio accende il Play hall 19-19. Ora è la Omag-Mt ad essere avanti e Beltrami chiama il discrezionale. 20-19. Ratti rileva Torcolacci al servizio 22-21. Perovic spreca 22-22. Cvetnic porta avanti Brescia e Barbolini ferma il gioco- 22-23 Salvatori mura Obossa 23-23 Salvatori mura ancora Obossa ed è match point .24-23 Cvetnic manda fuori e Beltrami chiama il videoceck ma il match si conclude qua . 25-23



Il tabellino



OMAG-MT - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1



OMAG MT: Rachkovska 7, Babatunde 4, Turco 1, Bolzonetti 17, Parini 8, Perovic 24, Caforio (L), Saguatti ne, Covino ne, Salvatori 5, Aluigi ne, Biagini (L) ne, Cangini ne. All. Barbolini.



VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Cvetnic 17, Torcolacci 10, Obossa 14, Pamio 9, Consoli 13, Boldini 4, Scognamillo (L), Munarini ne, Ratti 2 , Foresi ne, Blasi (L) ne, Zorzetto ne, Orlandi All. Beltrami.