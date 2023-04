Volley B, PromoPharma sconfitta e retrocessa

Sport

Repubblica San Marino

| 21:16 - 23 Aprile 2023

Il coach Stefano Mascetti.



La sconfitta al tie-break di sabato 22 a Ravenna per 3-1 decreta la ormai inevitabile retrocessione della PromoPharma in serie C. “Partita bella e tirata fino all’ultimo. – Commenta coach Mascetti a fine gara - Purtroppo il quinto set l’abbiamo perso anche a causa di nostri diversi errori in attacco nelle fasi centrali e finali del match ma non ci rammarichiamo di nulla. Il gruppo è rimasto unito fino alla fine e ci ha provato fino a che c’è stata speranza. Oggi c’è sconforto perché si retrocede ma abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Il rammarico è non aver giocato un campionato con tutti gli effettivi sempre a disposizione. Adesso andremo a Sassuolo per divertirci e per dare spazio a chi ne ha avuto meno. Voglio tributare un applauso a tutta la squadra. Errori sono stati fatti ma a questo gruppo di giocatori possiamo dire che sono stati bravi. Sinceramente, spero che l’ultima partita in casa sia più una festa che un momento triste”.





Il tabellino



Pietro Pezzi Ravenna – PromoPharma 3-1



Ravenna. Cerquetti 1, Cardia 20, Minniti 11, Rizzi 23, Camerani 7, Giugni 12, Marchini (L), Ciccorossi, Raggi. N.E.: Boscherini, Tapparo, Brunelli. Ace 7. Battute errore11 . Muri punto 9. All. Claudio De Leonibus.



PromoPharma. Rondelli 4, Kiva 24, Caselli 10, Ricci 2, Bernardi 4, Benvenuti 26, Morelli (L1), Paganelli 10, Cicconi. N.E.: Conti, Carigi, Lazzarini, Bacciocchi (L2). Ace 8. Battute errore 6. Muri punto 10. All. Stefano Mascetti.



Arbitri: Andrea Morelli (1°) e Luca D’Amico (2°).



Note Durata set: 28m, 26m, 29m, 27m, 17m.



Prossima partita. Kerakoll Sassuolo - PromoPharma. Sabato 29 aprile ore 18 a Sassuolo.