Episodio di violenza verbale al campo di calcio di Rimini: il sindaco esprime sconcerto

Rimini

| 20:46 - 23 Aprile 2023

Lo striscione allo stadio.

Durante la partita di calcio tra Rimini e Aquila Montevarchi, sotto la tribuna della curva, è stato esposto uno striscione offensivo nei confronti del sindaco di Rimini. Il primo cittadino ha successivamente riferito tramite il suo profilo Facebook che l'autore del messaggio gli ha augurato di essere ucciso da una mamma orsa. Il sindaco ha espresso la sua delusione per l'episodio, sottolineando che i veri tifosi del Rimini Calcio non avrebbero mai compiuto un gesto così vile. Ha poi concluso il suo messaggio con un ricordo per Andrea Papi, il runner ucciso in Trentino pochi giorni prima.