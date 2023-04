Calcio RSM, Tre Penne campione per la quinta volta

Sport

| 20:16 - 23 Aprile 2023

La festa del Tre Penne (foto FSGC/Pruccoli).





Domenica 23 aprile 2023 è una data che resterà marchiata a fuoco nella storia del Tre Penne che mette le mani sullo scudetto sammarinese per la quinta volta nella propria storia. Una lunga cavalcata, durata ventotto partite, al termine della quale la squadra di Stefano Ceci si è dimostrata migliore della concorrenza e soprattutto di quella spietata del Cosmos. Un duello estenuante ed estremamente dispendioso, dalla prima all’ultima giornata, nel corso di una stagione che ha visto staccarsi dalla corsa al titolo – non più di un mese e mezzo fa – Virtus, Tre Fiori e La Fiorita che ritroveremo ai play-off, dove partirà la caccia all’Europa Conference League.





Nei primi giorni di aprile i momenti chiave: la Virtus impone il pareggio al Cosmos, superato in vetta dal contemporaneo successo per 3-2 del Tre Penne ai danni del San Giovanni. Passata così al comando, la squadra di Ceci non ha più sbagliato a partire dallo scontro diretto coi Gialloverdi terminato 2-2 per effetto di una rete in extremis di Sapucci. Poi tre vittorie in serie, senza concedere reti, che hanno reso inutile anche il tentativo del Cosmos di mettere pressione al Tre Penne, che celebra ad Acquaviva il suo quinto titolo nazionale e prenota un posto per la prossima UEFA Champions League.





Ad Acquaviva l’incrocio con un Faetano a rischio eliminazione, in caso il Pennarossa avesse fatto meglio della squadra di Girolomoni nel contemporaneo impegno con la Virtus. Parte forte il Tre Penne, vicino al gol con Nigretti e Gai prima di sbloccare effettivamente il punteggio da corner. In mischia, il tocco decisivo è di Vandi - al secondo gol in campionato. La traversa salva il Faetano al quarto d’ora, mentre il tap-in di Pieri risulta impreciso. Così come al 20’, quando si avventa su un pallone vagante in area fallendo un gol che sembrava fatto. Nel mezzo, anche Badalassi difetta di mira sulla corta respinta di Porcellini – impegnato da un piazzato di Righini. Alla prima sortita, il Faetano rischia di andare in gol: Ferrario riceve in posizione regolare alle spalle dei centrali, salta Migani e trova un monumentale Lombardi a sbarrargli la strada sulla linea di porta. Situazione simile a quanto avviene nell’area opposta sulla percussione di Pieri, abile ad armare Barretta al limite dell’area piccola e murato sul più bello. Prima dell’intervallo Gai e Badalassi sfiorano il raddoppio, clamorosamente sciupato dal bomber in avvio di ripresa. È il 47’ quando Ceccaroli lo serve in profondità: solo davanti a Porcellini, deve inchinarsi al miracolo per portiere avversario. Il Tre Penne spinge alla ricerca del gol della tranquillità che prende forma al 53’: Gai verticalizza di Pieri che di prima intenzione lancia Badalassi, impeccabile stavolta nell’uno-contro-uno con Porcellini. Al 61’ protesta il Faetano per un intervento di Vandi su Fall in area di rigore, giudicato regolare dall’arbitro. Dopo un’opportunità sciupata da Nigretti, il Faetano rischia di mettere pepe sul finale con la traversa colpita da Borioni. È l’ultimo sussulto prima della festa del Tre Penne, applaudito da un Faetano schierato nel pasillo per rendere omaggio ai neocampioni di San Marino, che alzano al cielo di Acquaviva il quinto scudetto della propria storia, mettendo nel mirino la finale di Coppa Titano con la Virtus: l’ultimo impegno stagionale degli uomini di Ceci è tra poco più di un mese, sempre sul sintetico di Acquaviva, per andare alla ricerca del double.





Sconfitta che non fa rammaricare il Faetano, dal momento che il Pennarossa è uscito sconfitto dalla sfida con la Virtus. Ancora senza portiere, Bizzotto si affida al centrocampista Ciacci per difendere i pali neroverdi. A sbloccare l’incontro è Benincasa che svetta ad incornare un bel traversone di Battistini. Con la stessa modalità il Pennarossa impatta, sfruttando con Bahi la punizione laterale di Mezzadri ed il rivedibile schieramento della Virtus sulla palla inattiva. A far pendere l’ago della bilancia verso Acquaviva è però Tortori, che nella ripresa colpisce due volte: prima di testa su angolo di Buonocunto, poi in ripartenza freddando Marconi dopo un’azione in verticale. Il Pennarossa è così tagliato fuori dalla post-season, mentre la Virtus chiude al quarto posto in classifica scavalcando il Tre Fiori al traguardo.





Questo perché la squadra di Selva ha incassato una sconfitta per 2-0 contro il Cosmos. Il club di Serravalle era obbligato a vincere e a sperare in un risultato positivo del Faetano, cosa che non è avvenuta. Ma che non toglie nulla al grande campionato disputato dai ragazzi di Berardi, miglior attacco e miglior difesa della regular season e prossimi ad una post-season da affrontare con i galloni della favorita. A Montecchio parte meglio il Tre Fiori, che sollecita Simoncini con un destro di Gjurchinoski. È addirittura straordinario il portiere sammarinese al 25’, quando nega il gol all’ex compagno Dolcini con un doppio intervento da applausi. Al primo tentativo il Cosmos mette la freccia. Qualche secondo prima della mezz’ora, Loiodice disegna un traversone dalla trequarti che Nisi corregge in fondo al saco – complice l’uscita a vuoto di Semprini. Nella ripresa il Tre Fiori ha un Tall in più: l’attaccante scuola Roma sfiora il pareggio di testa, prima di esibirsi in una rovesciata che scheggia il palo – pur invalidata dalla posizione irregolare di partenza. Nel finale di una partita tattica e poco spettacolare, Pastorelli sfiora il raddoppio dalla distanza per poi omologare effettivamente il 2-0 al 90’+7’, frutto di un coast-to-coast inarrestabile. Il Tre Fiori, scavalcato dalla Virtus, dovrà fare a meno anche di De Lucia nel debutto ai quarti con la Libertas: il centrale difensivo è stato infatti espulso nel corso del quarto minuto di recupero.





Amplissime le vittorie di Juvenes-Dogana e Murata, che mettono piede in post-season con posizioni di favore per quanto riguarda il Turno Preliminare di mercoledì prossimo. La squadra di Amati si impone 6-1 sul Cailungo, aprendo le marcature con Gianmaria Borghini al quarto d’ora. Splendido il raddoppio di Pasolini, un attimo prima dell’intervallo, che batte Benedettini con un destro fiondato dalla distanza. La ripresa si apre con un legno colpito da Canini, ma è la Juvenes-Dogana ad avere in mano la partita: l’uno-due piazzato da Borghini (doppietta) e Merli dopo l’ora di gioco è più di un’ipoteca sui tre punti. Da vedere e vedere l’acuto del fantasista, che segna di tacco dalla linea di fondo dopo aver saltato il portiere. Nel finale il gol della bandiera del Cailungo con Canini, oltre agli acuti di Stella e Benedetti.





A Domagnano il Murata passa 5-1, approfittando di un’ingenuità difensiva degli avversari in avvio di partita. Sono passati appena 150 secondi quando Colonna esce dalla propria area per anticipare Ura, finendo però per travolgere l’attaccante avversario che lo aveva saltato. Rosso diretto per il portiere, che sicuramente salterà il Turno Preliminare con la Juvenes-Dogana, e gara in discesa per il Murata. Gli uomini di Angelini colpiscono già al 10’ sull’asse Toccaceli-Ura, per trovare il raddoppio grazie all’autorete di Baffoni. Al 27’ è già 3-0 e doppietta per Ura, che sfrutta recupero palla ed assist di Ferraro per mettere i sigilli al successo. La reazione del Domagnano si sostanzia in un calcio di rigore, che Fedeli si vede parare da Gueye, e dalla rete della bandiera che assume la forma dell’autogol per l’intervento scoordinato di Matteoni. Nella ripresa i Bianconeri chiudono i conti, salendo sul 4-1 grazie al solito Ura – autore della tripletta che lo porta a quota 15 reti nel torneo. Nel finale entra nel tabellino anche Comuniello che apre il piattone per battere Guidi per la quinta volta.





Se la corsa al titolo è terminata oggi con la vittoria del Tre Penne, campione di San Marino 2022-23, già mercoledì inizierà la post-season. Quattro le formazioni interessate dal Turno Preliminare, che determinerà chi se la dovrà vedere con Cosmos e La Fiorita all’altezza dei quarti di finale. Murata e Juvenes-Dogana, nei rispettivi impegni con Faetano e Domagnano, avranno a disposizione due risultati su tre per ottenere l’accesso al main draw. Non hanno alternative alla vittoria le squadre di Girolomoni e Ranocchini. Tra meno di una settimana, il via ai quarti. Sabato in campo le squadre posizionate tra il quarto ed il settimo posto in classifica, mentre domenica torneranno in campo Cosmos e La Fiorita per affrontare l’andata delle gare con le formazioni che usciranno vincenti dal Turno Preliminare.