Rimini Calcio, ora i playoff. Gaburro: 'Possiamo giocarci le nostre carte'

Sport

Rimini

18:30 - 23 Aprile 2023

Gaburro PH VENTURINI.





di Stefano Ferri



Chi la dura la vince. Anzi, la pareggia. Di nuovo. Eppure, fra tutti i limiti e le contraddizioni di un girone di ritorno in cui il Rimini non ha mai vinto tra le mura amiche, all'ultimo sospiro i biancorossi centrano l'obiettivo e agguantano i playoff. Al 'Neri' basta l'1-1 per garantirsi il passaggio. E anche se l'appuntamento con la vittoria casalinga viene ancora rimandato, per oggi ci si può accontentare e liberarsi di tutte le tensioni e paure dell'ultimo scorcio di stagione.



"È stata una sofferenza pazzesca - attacca mister Gaburro nel post partita con il Montevarchi - la gara di oggi è un po' lo specchio del nostro girone di ritorno. Probabilmente è stato l'apice della paura che ci siamo messi addosso, con l'assenza di vittorie, con questa infinità di pareggi che ci ha portato a vivere, soprattutto in casa, in un clima sbagliato. Paradossalmente questa squadra, dopo che si è salvata, anziché sentirsi più libera, ha avvertito di più l'obbligo di ottenere un qualche cosa e questo ci ha penalizzato. I valori tecnici contano fino ad un certo punto, perché poi bisogna cercare di non snaturarsi, invece anche oggi siamo stati un po' l'ombra di noi stessi contro una squadra che non aveva nulla da perdere, e che stava meglio mentalmente.

Dopo averla sbloccata e dopo tanta sofferenza, però, ci godiamo il successo: oggi quello che contava era riuscire a tagliare questo traguardo e nonostante la vittoria della Recanatese, cui vanno fatti i complimenti per lo splendido girone di ritorno, siamo riusciti ad ottenere con merito il nostro obiettivo, perché siamo sempre stati nei primi 10 posti".



Ora 'viene il bello', verrebbe da dire. I biancorossi si trovano nelle condizioni 'ideali': in trasferta, da sfavoriti, senza alcun obbligo particolare. "Lasciamo volentieri agli altri i favori del pronostico (avversario sarà il Gubbio, quinto classificato che avrà a disposizione due risultati su tre e giocherà in casa la gara secca, ndr), però sappiamo che ai playoff ci possiamo giocare bene le nostre carte. In regular season li abbiamo battuti sul loro campo, quindi dovremo cercare di fare una partita coraggiosa e anche un po' sfacciata sapendo che il rischio è molto relativo e visto che il pronostico favorisce l'avversario, dobbiamo cercare di rompergli le uova nel paniere".