Meteo: ponte 25 aprile nel segno della variabilità, poi tempo più stabile

13:28 - 23 Aprile 2023





Variabilità a inizio settimana poi la rimonta dell’alta pressione favorirà tempo più stabile con temperature in progressivo aumento.







Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 23/04/2023 ore 13:10





Lunedì 24 aprile



Stato del cielo e precipitazioni: spiccata variabilità con annuvolamenti compatti nella prima parte di giornata associati a piogge sparse alternate a fasi asciutte; nelle ore pomeridiane rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sulle aree di pianura e costa, in esaurimento entro sera.



Temperature: in aumento, minime tra 12 e 15 gradi, massime tra 17 e 22 gradi.



Venti: deboli/moderati da Sud-Ovest con raffiche a tratti forti sui rilievi. Possibili raffiche associate ai temporali.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: medio-alta.





Martedì 25 aprile



Stato del cielo e precipitazioni: variabilità con parziali schiarite nella mattina ed addensamenti più consistenti dalle ore centrali di giornata, associati a brevi rovesci o temporali più probabili nell’entroterra. Sereno in serata.



Temperature: in diminuzione con minime comprese tra 9 e 12 gradi e massime tra 13 e 16 gradi.



Venti: deboli occidentali nelle prime ore di giornata, tendenti a disporsi da settentrione nel corso del giorno con moderati rinforzi.



Mare: poco mosso. Localmente mosso al largo tra pomeriggio e sera.



Attendibilità: medio-alta.





Mercoledì 26 aprile



Stato del cielo e precipitazioni: Sereno o poco nuvoloso con modesti annuvolamenti pomeridiani sui rilievi.



Temperature: minime in diminuzione comprese tra 7 e 10 gradi, massime in aumento tra 15 e 17 gradi.



Venti: deboli variabili con moderati rinforzi da est/sud-est lungo la costa nel pomeriggio.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: alta.



Tendenza per la settimana: tempo stabile e in prevalenza soleggiato fino al week-end, con solo qualche modesto annuvolamento in transito. Temperature in aumento con massime fino a 22/24 gradi nella giornata di sabato.



