Allevamento Fileni, nuovo incontro del comitato a Secchiano: ci sarà Giulia Innocenzi

Novafeltria

| 12:50 - 23 Aprile 2023

Il cantiere Fileni.



Nuovo incontro aperto alla cittadinanza organizzato dal comitato Per la Valmarecchia dal titolo "Quale futuro per la nostra valle?". Obiettivo è "rendere partecipe la cittadinanza e consapevole delle conseguenze negative che porterà l'allevamento intensivo alla Cavallara". Appuntamento giovedì prossimo (27 aprile) alla Pieve di Secchiano, a partire dalle 21. Tornerà in Alta Valmarecchia Giulia Innocenzi, la giornalista di Report che proprio a inizio gennaio realizzò un lungo servizio sugli allevameni Fileni. Gli altri relatori sono il medico oncologo Lorenzo Menghini, il biologo Riccardo Santolini e Sauro Pauri, presidente della Fondazione Cetacea.