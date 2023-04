Ospitò a Rimini una 16enne e la costrinse a prostituirsi: condannata

Cronaca

Rimini

| 12:44 - 23 Aprile 2023

Foto di repertorio.



Una 37enne nigeriana è stata rintracciata e arrestata in una struttura di accoglienza a Tribano (Padova), in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Bologna, per scontare una condanna definitiva a sette anni, otto mesi e 10 giorni di reclusione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani a una sua connazionale minorenne. I fatti oggetto del processo risalgono al periodo tra settembre 2015 e giugno 2016. La donna aveva introdotto nel territorio dello Stato, dalla frontiera di Siracusa, e ospitato a Rimini, una sedicenne cittadina nigeriana, riducendola in uno stato di soggezione, approfittando del suo stato di povertà e costringendola con minacce e violenze a prostituirsi.



La donna, arrestata dalla Polizia di Padova, è stata condotta alla casa di reclusione di Verona, mentre agenti della Divisione Anticrimine della Questura, con avviso alla Procura dei Minori di Venezia e ai servizi sociali di Padova, hanno affidato in via d'urgenza temporanea i suoi figli di 6, 4 e 2 anni.